Красноярец отдал Mercedes за долги по кредиту

Житель Красноярска решил выставить на продажу свой автомобиль из-за долгов. Как рассказали в пресс-службе судебных приставов, мужчина взял в банке кредит на личные нужды, однако возвращать деньги не стал. Представители банка обратились в суд, и мужчину обязали вернуть организации долг в размере 700 тысяч рублей.

Красноярцу объяснили, что если он не погасит задолженность, то в его отношении будет действовать ряд ограничений: в частности, он не сможет выехать за границу или зарегистрировать транспорт или недвижимость.