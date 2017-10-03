Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Русские МиГ-41 и «Шторм» ставят крест на президентстве Трампа
Врачи вернули сознание пациенту после 15 лет растительного состояния
Дорожная камера в РФ выписала несколько тысяч незаконных штрафов
Стало известно о конфликте Порошенко и Авакова
В Роспотребнадзоре рассказали, почему спиннер может быть опасен
Глохнувший локомотив: экономика Поднебесной на грани краха Все серьезно: в 2018-м в китайской экономике могут проступить застарелые проблемы
Дарья Пынзарь впервые снялась в кино
Татьяна Арнтгольц стала телеведущей на съемках нового сериала
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Квитко надела купальник, не скрывающий почти ничего - СМИ
Ковитиди: Порошенко «получил удар» от Путина
Умерла актриса Наталия Журавлева
Конфуз, случившийся с Януковичем при Путине
Басков рассказал, почему перенес свадьбу с Лопыревой – СМИ
Выступление Максаковой в Киеве обернулось конфузом
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
«Пятерочки» могут появиться на заправках
Фоторепортажи
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
11:07 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярец отдал Mercedes за долги по кредиту

Мужчина не вернул банку 700 тысяч рублей.

Житель Красноярска решил выставить на продажу свой автомобиль из-за долгов. Как рассказали в пресс-службе судебных приставов, мужчина взял в банке кредит на личные нужды, однако возвращать деньги не стал. Представители банка обратились в суд, и мужчину обязали вернуть организации долг в размере 700 тысяч рублей.

Красноярцу объяснили, что если он не погасит задолженность, то в его отношении будет действовать ряд ограничений: в частности, он не сможет выехать за границу или зарегистрировать транспорт или недвижимость.

Чтобы рассчитаться с банком, мужчина предоставил свой автомобиль Mercedes для наложения ареста и дальнейшей продажи. Автомобиль находится на хранении у представителей банка, после независимой оценки деньги от продажи будут направлены на погашение долга.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Эдхам Акбулатов может не получить поддержки и.о. губернатора края
Красноярцев снова пугают сообщениями о «банде педофилов с котятами»
У стрелка из Лас-Вегаса нашли 42 единицы огнестрела
Минэкономразвития занялось исследованием «бытовой» коррупции
У судей могут появиться свои больницы и санатории
Имя Малкина дважды неверно выгравировано на Кубке Стэнли
В Каталонии объявлена всеобщая забастовка
Умер рок-музыкант Том Петти
В Минэнерго назвали себестоимость добычи нефти в России
Спорт
Одна отставка за 12 туров. РФПЛ, ты ли это Год назад к 13-му туру уволили пятерых, сейчас — одного Григоряна
Авто
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку Китайская компания Zhejiang Geely Holding Group, которой принадлежит Volvo, взяла под контроль британский Lotus
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Дарья Пынзарь впервые снялась в кино Кинодебют звезды «Дома 2» состоялся в новой комедии Сарика Андреасяна — киноальманахе про свадьбы «Счастья! Здоровья!»
Недвижимость
Отказывать в "дальневосточном гектаре" стали реже
Публичные слушания по проектам реновации пройдут в 2018 году
В России возродят открытые рынки
Россияне активно оспаривают кадастровую стоимость жилья
Леди
В моду вошло уменьшение губ (фото) Откуда взялся тренд и как избавиться от лишних объемов в области рта, рассказывают эксперты
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь