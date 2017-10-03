Красноярец отдал Mercedes за долги по кредиту
Мужчина не вернул банку 700 тысяч рублей.
Мужчина не вернул банку 700 тысяч рублей.
Житель Красноярска решил выставить на продажу свой автомобиль
Красноярцу объяснили, что если он не погасит задолженность, то в его отношении будет действовать ряд ограничений: в частности, он не сможет выехать за границу или зарегистрировать транспорт или недвижимость.
Чтобы рассчитаться с банком, мужчина предоставил свой автомобиль Mercedes для наложения ареста и дальнейшей продажи. Автомобиль находится на хранении у представителей банка, после независимой оценки деньги от продажи будут направлены на погашение долга.