Отдел миграции Владивостока изменил график работы
Полиция информирует граждан об изменении в графике работы отдела по вопросам миграции Первомайского района.
Полиция информирует граждан об изменении в графике работы отдела по вопросам миграции Первомайского района.
Во владивостокском отделе по вопросам миграции по обслуживанию территории Первомайского района изменился график выдачи паспортов гражданам Российской Федерации. Теперь получить главный документ можно только по вторникам с 14−00 до 16−00, четвергам с 12−00 до 13−00, а также в 1-ю и 3-ю субботу месяца с 10−00 до 13−00.
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