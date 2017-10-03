Отдел миграции Владивостока изменил график работы

Во владивостокском отделе по вопросам миграции по обслуживанию территории Первомайского района изменился график выдачи паспортов гражданам Российской Федерации. Теперь получить главный документ можно только по вторникам с 14−00 до 16−00, четвергам с 12−00 до 13−00, а также в 1-ю и 3-ю субботу месяца с 10−00 до 13−00.