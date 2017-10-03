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11:06 (мск), источник: АиФ Владивосток

Отдел миграции Владивостока изменил график работы

Полиция информирует граждан об изменении в графике работы отдела по вопросам миграции Первомайского района.

Источник: AP 2017

Во владивостокском отделе по вопросам миграции по обслуживанию территории Первомайского района изменился график выдачи паспортов гражданам Российской Федерации. Теперь получить главный документ можно только по вторникам с 14−00 до 16−00, четвергам с 12−00 до 13−00, а также в 1-ю и 3-ю субботу месяца с 10−00 до 13−00.

В пресс-службе УМВД России по Владивостоку напоминают, что приём граждан осуществляется по адресу: улица Октябрьская, 25.

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