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11:01 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутске отменят дублирующие маршруты общественного транспорта

Дублирующие маршруты общественного транспорта предлагают ликвидировать в Иркутске.

Источник: РИА "Новости"

Как 3 октября 2017 года сообщила пресс-служба администрации города по итогам заседания комиссии общественной палаты «Городская среда», сейчас маршрутная сеть Иркутска включает 9 направлений для троллейбусов, 7 — для трамваев, 38 муниципальных автобусных маршрутов и 46 маршрутов, которые выполняют частные перевозчики. Чтобы устранить дублирующие маршруты, будет разработана концепция развития пассажирского транспорта в Иркутске.

Представители транспортной лаборатории кафедры «Менеджмент и логистика на транспорте» ИрНИТУ заявили о необходимости повышения престижа электротранспорта. По их мнению, именно троллейбусы и трамваи могли бы снять часть нагрузки. Кроме того, с учетом их рекомендаций будет разработана концепция развития пассажирского транспорта в Иркутске.

Как сообщил начальник управления транспорта комитета городского обустройства Булат Тугутов, число пассажиров общественного транспорта с каждым годом увеличивается, поэтому современный общественный транспорт должен быть безопасным и комфортным. Эти и другие направления по развитию пассажирских перевозок недавно на заседании президиума госсовета обозначил президент России Владимир Путин.

В настоящий момент в Иркутске идет планомерная работа: предусмотрена замена морально и технически устаревшего транспорта. Ежегодно автопарк муниципальных предприятий обновляется, в частности, в этом году в МУП «Иркутскавтотранс» поступил 21 новый автобус.

«Рынок нелегальных перевозчиков — то, с чем мы активно боремся. В Иркутске регулярно проводятся проверки по выявлению нарушений в организации пассажирских перевозок. Подобных рейдов прошло более 100, штрафов выписано на 3,5 миллиона рублей. В городе осталось всего два нелегальных перевозчика: ООО “Пантера”, которое проводило перевозки на 30 маршруте, и ИП Лавриненко — маршрут № 63. Нелегальные перевозчики неоднократно привлекались к административной ответственности, в том числе на крупную сумму штрафа — в 300 тысяч рублей. Кроме того, в ходе проверок выявлены несколько карточек технического осмотра с явными признаками подделки. Эти сведения в данный момент проверяются в правоохранительных органах», — сообщил Булат Тугутов.

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