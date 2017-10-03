В Иркутске отменят дублирующие маршруты общественного транспорта

Источник: РИА "Новости"

Как 3 октября 2017 года сообщила пресс-служба администрации города по итогам заседания комиссии общественной палаты «Городская среда», сейчас маршрутная сеть Иркутска включает 9 направлений для троллейбусов, 7 — для трамваев, 38 муниципальных автобусных маршрутов и 46 маршрутов, которые выполняют частные перевозчики. Чтобы устранить дублирующие маршруты, будет разработана концепция развития пассажирского транспорта в Иркутске.

Представители транспортной лаборатории кафедры «Менеджмент и логистика на транспорте» ИрНИТУ заявили о необходимости повышения престижа электротранспорта. По их мнению, именно троллейбусы и трамваи могли бы снять часть нагрузки. Кроме того, с учетом их рекомендаций будет разработана концепция развития пассажирского транспорта в Иркутске.

Как сообщил начальник управления транспорта комитета городского обустройства Булат Тугутов, число пассажиров общественного транспорта с каждым годом увеличивается, поэтому современный общественный транспорт должен быть безопасным и комфортным. Эти и другие направления по развитию пассажирских перевозок недавно на заседании президиума госсовета обозначил президент России Владимир Путин.

В настоящий момент в Иркутске идет планомерная работа: предусмотрена замена морально и технически устаревшего транспорта. Ежегодно автопарк муниципальных предприятий обновляется, в частности, в этом году в МУП «Иркутскавтотранс» поступил 21 новый автобус.