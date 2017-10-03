Самолет из Норильска опаздывает в Екатеринбург на 5 часов

Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Кольцово. Boeing-737 приземлится в уральской столице только в 18:50 вместо положенных по расписанию 13:15. Как причина задержки указано «решение авиакомпании».

Судя по всему, на этом же самолете NordStar должна выполнять рейс из Екатеринбурга в Ростов — его отправка задержана почти на пять часов. Вылет перенесен с 15:15 на 19:55.