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11:02 (мск), источник: ЕАН

Самолет из Норильска опаздывает в Екатеринбург на 5 часов

Авиакомпания NordStar серьезно задержала рейс из Норильска в Екатеринбург.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Кольцово. Boeing-737 приземлится в уральской столице только в 18:50 вместо положенных по расписанию 13:15. Как причина задержки указано «решение авиакомпании».

Судя по всему, на этом же самолете NordStar должна выполнять рейс из Екатеринбурга в Ростов — его отправка задержана почти на пять часов. Вылет перенесен с 15:15 на 19:55.

Отметим, что сегодняшние погодные условия на работе аэропорта Кольцово существенно не отразились.

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