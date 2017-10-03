Самолет из Норильска опаздывает в Екатеринбург на 5 часов
Авиакомпания NordStar серьезно задержала рейс из Норильска в Екатеринбург.
Авиакомпания NordStar серьезно задержала рейс из Норильска в Екатеринбург.
Об этом свидетельствуют данные
Судя по всему, на этом же самолете NordStar должна выполнять рейс из Екатеринбурга в Ростов — его отправка задержана почти на пять часов. Вылет перенесен с 15:15 на 19:55.
Отметим, что сегодняшние погодные условия на работе аэропорта Кольцово существенно не отразились.