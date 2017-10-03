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10:45 (мск), источник: "Российская газета"

Ученый: В регионы вернутся холодные зимы середины XX века

В российские регионы могут вернуться суровые зимы середины XX века. Такое предположение выдвинул академик РАН, научный руководитель Международного института криологии и криософии ТюмГУ Владимир Мельников. По мнению ученого, причиной это послужило Солнце, ослабившее активность.

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«Мы несколько лет назад ждали начала цикла похолодания, и это случилось, несмотря на действие антропогенеза и огромные выбросы. Кроме того, несмотря на то, что вспышек на Солнце было много, наблюдается снижение его активности », — пояснил ученый корреспонденту ТАСС.

О 35-летнем холодном цикле исследователь говорил еще в 2014 году. Согласно его гипотезе, в ближайшие десятилетия будет на один градус холоднее, чем с 1976 по 2014 годы. «Изменения климата цикличны. С 1946 по 1976 год был холодный цикл, на смену которому пришел теплый. Он должен был закончиться еще в начале XXI века, но немного продлился из-за повышенной солнечной активности, которая наблюдалась несколько лет. Сейчас погода приходит в норму в соответствии с существующими циклами», — полагает академик.

Между тем доктор биологических наук, специалист УрО РАН Рашит Хантемиров не прогнозирует глобального похолодания в обозримом будущем. Он считает, что даже если грядущая зима выдастся морозной, температурных рекордов она не побьет. Такого же мнения придерживаются и эксперты уральского Гидрометцентра, в зону ответственности которого попадают Свердловская, Челябинская и Курганская области, а также Пермский край. В докладе, опубликованном на официальном сайте учреждения, говорится: анализ климатических данных позволяет с вероятностью 65−67 процентов сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории Уральского региона температурный фон ожидается около нормы.

Пока же картина такова: средняя температура третьей декады сентября оказалась ниже нормы на 1−2 градуса. Виной тому — северные потоки в атмосфере, раз за разом тащившие в регион арктический воздух. В первый день октября температура резко понизилась, осадки перешли в снег — сначала на юге Челябинской области (снежный покров в Бредах составил 11−12 сантиметров), затем — на юге и востоке Свердловской, местами в Курганской области.

О погоде, которая ожидает уральцев в ближайшие дни, рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко. «Предполагается, что к концу недели температура будет повышаться и даже ночью может оставаться на положительных отметках, поэтому снег растает. Относительно теплая погода при температуре воздуха ночью 0 — плюс 5, днем 7−12 градусов ожидается в конце недели, в предстоящие выходные дни и в начале следующей недели, то есть 6—10 октября», — сообщила она.

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