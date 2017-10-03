Москвичам пообещали теплую зиму

«В последние 10 лет мы наблюдаем тенденцию на потепление. В декабре значительное потепление, но в январе и феврале средняя температура осталась практически на том же уровне. Учитывая это, можно сказать, что в этом году следует ожидать более теплой зимы», — рассказал Семенов.

При этом, отметил он, возможны и кратковременные похолодания, когда в Москве в течение одной-двух недель будут наблюдаться настоящие морозы. «Это также связано с общим потеплением, в особенности с циркуляцией над Арктикой холодного воздуха», — пояснил ученый.

До конца осени, по словам климатолога, аномальных погодных явлений не ожидается.

То, что мы сейчас наблюдаем, не выходит сильно за пределы климатической нормы октября. Возможно, в середине октября будут более теплые периоды. Владимир Семенов Заведующий лабораторией климатологии Института географии Российской академии наук (РАН)