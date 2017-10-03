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10:46 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Первый в мире негидальский букварь получил золотую медаль

Это единственная награда высшей пробы у хабаровчан на выставке «Печатный двор».

Новость о том, что в Хабаровском крае впервые издан Негидальский Букварь пришла в канун нового 2017 года, о чем сообщило ИА «Хабаровский край сегодня».

На днях работа трех авторов из Хабаровского края была оценена по-достоинству — золотая медаль в номинации «Учебник» Дальневосточной книжной выставки-ярмарки «Печатный двор"-2017.

 — Негидальский букварь — ценное издание не только для Хабаровского края, России, но и для всего мирового сообщества. Это первый учебник, который станет проводником для детей начальных классов национальных школ в родную культуру, и первый шаг к систематическому изучению языка, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» вице-президент региональной общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края» Валентина Шабельникова. По её словам букварь вышел тиражом 200 экземпляров и этого достаточно, чтобы обеспечить учебниками всех школьников района им. Полины Осипенко. — Негидальцы проживают только в Хабаровском крае и нигде больше в мире, это менее 500 человек, — продолжает Валентина Шабельникова. Авторами проекта стали Дарья Надеина, свободно владеющая негидальским языком, Антонина Казарова — учитель родного языка в начальных классах и Дарья Берелтуева, возглавлявшая факультет народов Севера Дальневосточного государственного гуманитарного университета, кандидат филологических наук.

Издан Негидальский Букварь хабаровским издательским домом «Частная коллекция» по заказу министерства образования и науки края в рамках мероприятий госпрограммы региона «Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае».

Учебник получился красочным, почти 300 иллюстраций для него выполнил китайский художник Хао Шоумин, заведующий кафедрой скульптуры факультета искусств и дизайна Государственного педагогического университета провинции Хэбэй.

 — Мы нашли его в Хабаровске, в гуманитарном институте, куда обратились с просьбой помочь найти нам художника, который согласился бы оформить Негидальский Букварь иллюстрациями. Не исключали, что нам предложат способного студента, но в итоге познакомились с китайским художником, и он с удовольствием взялся за этот проект. Сегодня он докторант Государственного Тихоокеанского университета, — рассказывает генеральный директор издательского дома «Частная коллекция» Ольга Буря.

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