Первый в мире негидальский букварь получил золотую медаль

Новость о том, что в Хабаровском крае впервые издан Негидальский Букварь пришла в канун нового 2017 года, о чем сообщило ИА «Хабаровский край сегодня».

На днях работа трех авторов из Хабаровского края была оценена по-достоинству — золотая медаль в номинации «Учебник» Дальневосточной книжной выставки-ярмарки «Печатный двор"-2017.

— Негидальский букварь — ценное издание не только для Хабаровского края, России, но и для всего мирового сообщества. Это первый учебник, который станет проводником для детей начальных классов национальных школ в родную культуру, и первый шаг к систематическому изучению языка, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» вице-президент региональной общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края» Валентина Шабельникова. По её словам букварь вышел тиражом 200 экземпляров и этого достаточно, чтобы обеспечить учебниками всех школьников района им. Полины Осипенко. — Негидальцы проживают только в Хабаровском крае и нигде больше в мире, это менее 500 человек, — продолжает Валентина Шабельникова. Авторами проекта стали Дарья Надеина, свободно владеющая негидальским языком, Антонина Казарова — учитель родного языка в начальных классах и Дарья Берелтуева, возглавлявшая факультет народов Севера Дальневосточного государственного гуманитарного университета, кандидат филологических наук.

Издан Негидальский Букварь хабаровским издательским домом «Частная коллекция» по заказу министерства образования и науки края в рамках мероприятий госпрограммы региона «Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае».

Учебник получился красочным, почти 300 иллюстраций для него выполнил китайский художник Хао Шоумин, заведующий кафедрой скульптуры факультета искусств и дизайна Государственного педагогического университета провинции Хэбэй.