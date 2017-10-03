Сотни домов в Кишиневе останутся сегодня без света

Источник: Actualitati.md

Сектор Ботаника:

— ул. А. Негру Водэ, 66/4, Данубиус 36−50, 45−57, Сармизегетуза 75, 77, 77A, 87, Тирас 1−47, 2−66 — в период с 09:30 — 18:00.

— ул. Е. Попушой 1−9, 2−12, Вл. Иовицэ 9/1, 11, 11/1, 11/2, 11/4, 15, Нуферилор 2, Осмэтеску 3, 6, 10 — в период с 09:15 — 17:00.

Сектор Центр:

— ул. Пушкин 35, 37 — в период с 09:00 — 19:00.

— ул. Друмул Виилор 30−34, 67−97, Фрумоаса 43−71, 56−88, Хынчешть 53−58, Валя Дическу 107−119, 144−160, Докучаев 13−31, 26−42 — в период с 09:20 — 18:00.

Сектор Чеканы:

— ул. Вадул-луй-Водэ 17, 17 A, Б, Ф, Г, И, Л, К, П, Р, С, T, В — в период с 09:20 — 19:00.

Сектор Рышкановка:

— ул. Каля Орхеюлуй 105/2, 106/2, 107, Магда Исанос 14/3, 15, 19, Мадан 32, 44/1, 44/2, 46/5 — в период с 09:00 — 18:00.

— ул. Колина Пушкин 16/1, 18, 18/1, 20, 20/1, Моара Рошие 3, 5/1, П. Рареш, 39, 39/1, 43, 43/1,З. Арборе 15, ул З. Арборе, 13 — в период с 13:00 — 18:00.

Сектор Буюканы:

— ул. Скулень 38, ул-на Скулень 7, 20−48, 23, Басарабилор 37, Кэлэрашь 78, Милано 5−19, 58−68, Торино 1−29, 2−12 — в период с 09:10 до 19:00.