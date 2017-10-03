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12:03 (мск), источник: Baikal-info.ru

Работа очистных сооружений Слюдянки наносит вред Байкалу

Неудовлетворительная работа очистных сооружений Слюдянки наносит вред Байкалу.

Источник: Reuters

Неудовлетворительная работа очистных сооружений Слюдянки наносит вред Байкалу. Об этом 3 октября 2017 года сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области. По результатам проверки соблюдения экологического законодательства на Байкальской природной территории обнаружены нарушения при организации водоотведения в Слюдянке — выяснилось, что городские очистные сооружения не соответствуют требованиям технических регламентов, оборудование подлежит ремонту или замене, нарушается технология очистки стоков, что наносит вред экологии озера Байкал. Кроме того, допущены нарушения в части передачи муниципального имущества обслуживающей организации.

По результатам проверки внесено представление в адрес администрации Слюдянки, которое рассмотрено и удовлетворено. Администрация принимает меры для создания проекта реконструкции очистных сооружений и проведения конкурса, чтобы передать имущество очистных сооружений в эксплуатацию другой организации.

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