Работа очистных сооружений Слюдянки наносит вред Байкалу
Неудовлетворительная работа очистных сооружений Слюдянки наносит вред Байкалу.
Неудовлетворительная работа очистных сооружений Слюдянки наносит вред Байкалу.
Неудовлетворительная работа очистных сооружений Слюдянки наносит вред Байкалу. Об этом 3 октября 2017 года сообщила
По результатам проверки внесено представление в адрес администрации Слюдянки, которое рассмотрено и удовлетворено. Администрация принимает меры для создания проекта реконструкции очистных сооружений и проведения конкурса, чтобы передать имущество очистных сооружений в эксплуатацию другой организации.