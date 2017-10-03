Жителей и гостей Сочи приглашают бесплатно посмотреть на прыжки «летающих лыжников»

В Сочи на турнир ждут лидеров сборной страны: Евгения Климова, Дениса Корнилова, Ирину Аввакумову, Анастасию Баранникову, Софью Тихонову. Соревнования на трамплине К95 состоятся 7 октября. 9 октября мужчины будут прыгать с трамплина К125, а на следующий день этот же объект примет командные состязания.

Трибуны комплекса «Русские горки» рассчитаны на 6000 человек. Во время чемпионата вход на них будет бесплатным, сообщает пресс-служба центра «Юг Спорт». До станции Эсто-Садок, рядом с которой расположены трамплины, ходят электрички и автобусы. Оттуда до объекта можно добраться на канатной дороге.