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11:06 (мск), источник: Вести Сочи

Жителей и гостей Сочи приглашают бесплатно посмотреть на прыжки «летающих лыжников»

На этой неделе в Сочи стартует чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина. Соревнования среди мужчин и женщин, а также в командном зачете примет олимпийский комплекс «Русские горки».

Источник: Вести Сочи

В Сочи на турнир ждут лидеров сборной страны: Евгения Климова, Дениса Корнилова, Ирину Аввакумову, Анастасию Баранникову, Софью Тихонову. Соревнования на трамплине К95 состоятся 7 октября. 9 октября мужчины будут прыгать с трамплина К125, а на следующий день этот же объект примет командные состязания.

Трибуны комплекса «Русские горки» рассчитаны на 6000 человек. Во время чемпионата вход на них будет бесплатным, сообщает пресс-служба центра «Юг Спорт». До станции Эсто-Садок, рядом с которой расположены трамплины, ходят электрички и автобусы. Оттуда до объекта можно добраться на канатной дороге.

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