Главный санврач региона призвал директоров организаций привить сотрудников от гриппа

В нынешнем году за счет средств предприятий и организаций было привито свыше 20 тыс человек. «Но, к сожалению, это меньше, чем в предыдущие годы. Вакцинация является наиболее эффективным специфическим способом защиты от гриппа. Она не только снижает риск заболевания, но предотвращает тяжелые осложнения и смертность от этой инфекции», — говорится в обращении.