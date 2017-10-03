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11:03 (мск), источник: Новый Калининград

Главный санврач региона призвал директоров организаций привить сотрудников от гриппа

Ежегодно в период эпидемии гриппом болеет треть населения. Это основная причина временной нетрудоспособности сотрудников. Такие данные приводятся в обращении главного санитарного врача региона Елены Бабуры к руководителям калининградских организаций и учреждений с призывом закупить необходимое количество вакцины от гриппа для того, чтобы привить сотрудников.

Источник: Новый Калининград

Средняя длительность периода нетрудоспособности при гриппе 7−10 дней. При массовом заболевании сотрудников гриппом экономические потери очевидны — невыход на работу, снижение производительности труда, нарушение условий контрактов, ущерб здоровью, говорится в обращении.

В нынешнем году за счет средств предприятий и организаций было привито свыше 20 тыс человек. «Но, к сожалению, это меньше, чем в предыдущие годы. Вакцинация является наиболее эффективным специфическим способом защиты от гриппа. Она не только снижает риск заболевания, но предотвращает тяжелые осложнения и смертность от этой инфекции», — говорится в обращении.

«В целях обеспечения эпидемиологического благополучия по гриппу в предстоящем эпидемическом сезоне 2017—2018 гг., предлагаю, рекомендую, прошу Вас выделить финансовые средства на приобретение противогриппозной вакцины и организовать проведение прививок против гриппа работникам», — призывает Елена Бабура.

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