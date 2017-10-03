Главный санврач региона призвал директоров организаций привить сотрудников от гриппа

Средняя длительность периода нетрудоспособности при гриппе 7−10 дней. При массовом заболевании сотрудников гриппом экономические потери очевидны — невыход на работу, снижение производительности труда, нарушение условий контрактов, ущерб здоровью, говорится в обращении.
В нынешнем году за счет средств предприятий и организаций было привито свыше 20 тыс человек. «Но, к сожалению, это меньше, чем в предыдущие годы. Вакцинация является наиболее эффективным специфическим способом защиты от гриппа. Она не только снижает риск заболевания, но предотвращает тяжелые осложнения и смертность от этой инфекции», — говорится в обращении.
«В целях обеспечения эпидемиологического благополучия по гриппу в предстоящем эпидемическом сезоне 2017—2018 гг., предлагаю, рекомендую, прошу Вас выделить финансовые средства на приобретение противогриппозной вакцины и организовать проведение прививок против гриппа работникам», — призывает Елена Бабура.