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11:19 (мск), источник: РБК

ВЦИОМ нашел больше всего противников прививок среди людей 35−44 лет

Более половины россиян, имеющих несовершеннолетних детей или внуков (54%), уверены, что прививки детям делать «определенно нужно», свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Еще 29% респондентов полагают, что прививки, скорее, нужны, чем нет.

Источник: РИА "Новости"

Категорически против прививок для детей выступили только 5% участников опроса, столько же заняли более мягкую позицию «скорее не нужно». Затруднились ответить на вопрос 7% респондентов.

Доля сторонников детских прививок максимальна среди людей в возрасте 25−34 лет (90%), противников — среди респондентов 35−44 лет (18%).

Среди молодежи в возрасте 18−24 лет тех, кто был бы абсолютно уверен в том, что прививки детям не нужны, ВЦИОМ не нашел вовсе. Однако «мягких» противников прививок в этой группе нашлось аж 9% против 4% среди людей в возрасте 25−34 лет. Кроме того, именно в среде молодежи максимально число тех, кто не имеет своего мнения по поводу того полезны или вредны детям прививки (19%), и, как следствие, минимальна доля сторонников прививок (72%).

Говоря о причинах отказа от прививок, их противники чаще всего приводят такие доводы, как «от них больше вреда, чем пользы» (23%), «дети все равно болеют после прививок» (22%), «много побочных эффектов» (22%) и «иммунитет должен вырабатываться самостоятельно» (18%).

Кроме того, упоминаются недоверие к врачам и качеству вакцин, возможность превращения ребенка в инвалида и то, что раньше люди нормально жили и без прививок.

Сторонники прививок также ссылаются на опыт «предков» («все всегда делали, мы тоже», 7%) и говорят о том, что без прививок не берут в школы и детские сады (1%). Однако чаще всего необходимость прививок объясняется желанием защитить детей от заболеваний (29%).
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«Сегодня показатели охвата детей в декретируемом возрасте профилактическими прививками превышают 95%, а в ряде случаев (корь, эпидемический паротит) близки к 100%. Как мы видим из опроса, само население декларирует меньшую готовность к вакцинации. Эта дельта между декларациями и реальным охватом вакцинации нивелируется в первую очередь усилиями Минздрава, при финансовой поддержке программ вакцинации со стороны государства», — комментирует результаты опроса руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин.

Наиболее опасной болезнью, прививки от которой нужно делать обязательно, большинство россиян (84%) считает туберкулез, против обязательных прививок против этого недуга выступило 11% участников опроса ВЦИОМ. Более трех четвертей имеющих несовершеннолетних детей россиян (77%) выступает также за прививки от гепатита B (против 10%).

Единственной болезнью, при упоминании которой сторонники прививок не оказались в большинстве, стал грипп. За обязательные прививки детям от гриппа выступило 46% респондентов, против — 49%.

Родителей предлагают наказывать за отказ прививать детей
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18 сентября© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Анатолий Архипов
Прививки определенно нужны, но они должны проходить более глубокие клинические исследования на предмет провоцирования аллергии и рака. Почему в наше время у...
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