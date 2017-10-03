«Алкогольное» время в Хабаровском крае не станут менять без опроса жителей
Запрет на продажу после 22:00 эксперты признали неэффективной мерой.
Запрет на продажу после 22:00 эксперты признали неэффективной мерой.
Экспертный совет по оценке регулирующего воздействия при Минэкономразвития Хабаровского края рассмотрел вопрос об эффективности действующего в регионе ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции. Несмотря на то, что меру признали во многом бессмысленной, изучение ситуации продолжится — возвращать покупателям спиртного понятие «до 23:00» пока не собираются.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», соответствующий региональный закон вступил в силу 2 марта 2016 года. Он ограничил время продажи алкоголя с 22:00 до 10:00, а также установил полный запрет на его реализацию в три праздничных дня — в День знаний (1 сентября), в День молодёжи (27 июня) и в Международный день защиты детей (1 июня).
Как отметила в докладе консультант отдела оценки регулирующего воздействия министерства Екатерина Вакулюк, за полтора года действия документа
«При этом зафиксирован рост количества жителей края с установленным диагнозом “алкоголизм”, хотя произошло снижение потребления алкоголя в абсолютных значениях. По остальным показателям определённой тенденции нет. Исследование показало, что с принятием закона магазины формата “у дома” либо сохранили круглосуточный режим работы, либо стали закрываться в 22 часа», — отметила она.
Первый заместитель краевого комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края Елена Спиридонова напомнила присутствующим, что обсуждаемые ограничения не оказали сильного влияния на собираемость налогов — эти поступления не зависят от объёмов реализованного алкоголя.
«Мы говорим о наполнении бюджета — или о статистике правонарушений и состоянии здоровья жителей? Прошло не так много времени, и в Хабаровском крае, который находится в десятке неблагополучных регионов по преступности, показатели правонарушений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, снизились на 10 процентов. Я не против экономики, но здесь мы, похоже, хотим сэкономить полкопейки, а потеряем при этом всю нравственную сторону», — сказал Юрий Матвеев.
Он добавил, что не считает необходимым учитывать интересы «мелкой группы больных людей», которым нужен доступ к алкоголю после 22:00, заявив, что «нормальные граждане» в это время ложатся спать. Своё слово сказала и глава краевого Союза деловых женщин Светлана Жукова: по её мнению, возврат к прежним временным рамкам продажи спиртного поставит под удар работниц магазинов, которые будут позже возвращаться домой, не успевать на автобусы и становиться жертвами преступников, что «повлечёт рост социального сиротства».
С оппонентами не согласились предприниматели и уполномоченный по защите их прав в регионе Олег Герасимов. В лагере сторонников отмены ограничения уверены, что решать вопросы социального благополучия только за счёт бизнеса нельзя, а этот закон никоим образом не повлиял ни на «культуру пития», ни на желание людей чаще посещать кафе и рестораны, а лишь повысил уровень востребованности контрафактного алкоголя. После оживлённой дискуссии участники заседания решили ещё поработать над этим вопросом: пока говорить о снятии краевых ограничений рано.