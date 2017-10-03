«Алкогольное» время в Хабаровском крае не станут менять без опроса жителей

Источник: Восток Медиа

Экспертный совет по оценке регулирующего воздействия при Минэкономразвития Хабаровского края рассмотрел вопрос об эффективности действующего в регионе ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции. Несмотря на то, что меру признали во многом бессмысленной, изучение ситуации продолжится — возвращать покупателям спиртного понятие «до 23:00» пока не собираются.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», соответствующий региональный закон вступил в силу 2 марта 2016 года. Он ограничил время продажи алкоголя с 22:00 до 10:00, а также установил полный запрет на его реализацию в три праздничных дня — в День знаний (1 сентября), в День молодёжи (27 июня) и в Международный день защиты детей (1 июня).

Как отметила в докладе консультант отдела оценки регулирующего воздействия министерства Екатерина Вакулюк, за полтора года действия документа социально-экономические показатели края не претерпели весомых изменений.

«При этом зафиксирован рост количества жителей края с установленным диагнозом “алкоголизм”, хотя произошло снижение потребления алкоголя в абсолютных значениях. По остальным показателям определённой тенденции нет. Исследование показало, что с принятием закона магазины формата “у дома” либо сохранили круглосуточный режим работы, либо стали закрываться в 22 часа», — отметила она.

Эксперты пришли к выводу, что запрет на продажу спиртного в День молодёжи также не привёл к ощутимым результатам — он чаще выпадает на будние дни, тогда как массовое празднование приходится на ближайший выходной, когда закон уже не действует. Вывод, который сделали специалисты, гласит: в регионе действуют избыточные ограничения, отменять которые всё-таки нельзя, пока не будет изучено общественное мнение и не выскажутся представители власти на местах и социальных институтов.

Первый заместитель краевого комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края Елена Спиридонова напомнила присутствующим, что обсуждаемые ограничения не оказали сильного влияния на собираемость налогов — эти поступления не зависят от объёмов реализованного алкоголя. Вице-спикер Законодательной Думы Юрий Матвеев высказал своё мнение: он считает, что в таких вопросах нужно руководствоваться в первую очередь вовсе не экономическими соображениями.

«Мы говорим о наполнении бюджета — или о статистике правонарушений и состоянии здоровья жителей? Прошло не так много времени, и в Хабаровском крае, который находится в десятке неблагополучных регионов по преступности, показатели правонарушений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, снизились на 10 процентов. Я не против экономики, но здесь мы, похоже, хотим сэкономить полкопейки, а потеряем при этом всю нравственную сторону», — сказал Юрий Матвеев.

Он добавил, что не считает необходимым учитывать интересы «мелкой группы больных людей», которым нужен доступ к алкоголю после 22:00, заявив, что «нормальные граждане» в это время ложатся спать. Своё слово сказала и глава краевого Союза деловых женщин Светлана Жукова: по её мнению, возврат к прежним временным рамкам продажи спиртного поставит под удар работниц магазинов, которые будут позже возвращаться домой, не успевать на автобусы и становиться жертвами преступников, что «повлечёт рост социального сиротства».