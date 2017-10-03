Эдхам Акбулатов проинспектировал ход ремонта улицы Северной

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов проинспектировал ход ремонта ул. Северной. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ремонт ул. Северной проводится в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». В соответствии с проектом ремонта на участке от ул. Маерчака до ул. Озерной предусмотрены замена асфальтового покрытия, установка бордюрного камня, в том числе понижение бортового камня на четырех участках, формирование пешеходного тротуара, установка опор освещения. Также проектом предусмотрено расширение автомобильной дороги на участке от ул. Северо-Енисейской до пр. Свободный по одной полосе для совершения правого поворота. В ходе ремонта ул. Северной особое внимание было уделено обустройству ливневой канализации.

«До конца октября мы должны полностью завершить работы на участке от ул. Маерчака до ул. Озерная. Если позволит погода, то проезжую часть мы заасфальтируем на этой неделе. Кроме того, нам нужно закончить работы по благоустройству, нанести разметку, установить светофорные объекты, знаковую информацию», — говорит генеральный директор ООО «Красноярскдорремстрой» Юрий Бриц.

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В ходе выездной инспекции Эдхам Акбулатов подчеркнул необходимость комплексного подхода к ремонтным работам, в том числе на участках, прилегающих к улице Северной. Мэр обратил внимание участников совещания на тепловую камеру, которая расположена на ул. Северо-Енисейской. Она возвышается на 10−15 сантиметров над уровнем поверхности и препятствует движению автомобилей. Глава Красноярска поручил выяснить, в чьей собственности находится данный объект, провести переговоры и решить вопрос, чтобы повысить качество примыкающего к ул. Северной перекрестка.

В работе инспекции принимали участие представители ГИБДД. Заместитель начальника Госавтоинспекции Роман Васильев, подчеркнул, что с точки зрения организации движения, этот ремонт является очередным этапом более глобального проекта по соединению ул. Северной и Брянской.

«Ремонт улицы Северная является продолжением комплекса мероприятий по разгрузке транспортного узла в районе пр. Свободный. На следующий год мы предусматриваем продолжение начатой работы, в том числе модернизацию ливневой канализации в направлении улицы Озерной», — сказал мэр Эдхам Акбулатов.