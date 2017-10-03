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11:56 (мск), источник: РИА Крым

Уехавшие после референдума украинские студенты вернулись на обучение в Крым — директор Медакадемии КФУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости (Крым). Украинские студенты Медакадемии КФУ им. В. И. Вернадского, которые после воссоединения Крыма с Россией покинули полуостров, через год вернулись в Крым. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала директор Медицинской академии им. С. И. Георгиевского Нанули Иванова.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, из Крыма тогда уехали 250 студентов с Украины. Она отметила, что массовый отъезд был связан с ложной информацией от украинских властей, которые заявляли, что крымский диплом якобы не признают в других странах.

«Сразу была волна, когда студентов, которые проживали на Украине, учитывая, что мы вошли в состав РФ, это испугало: местными властями на Украине было объявлено, что диплом не будет признаваться. Уехали тогда порядка 250 человек. Нам было очень отрадно, когда мы через год увидели, что наши студенты к нам возвращаются, потому что система образования в нашем вузе, на их взгляд, была на уровень выше, чем в тех вузах, куда они перевелись. Не все, но часть студентов вернулась, и они продолжают у нас обучение», — сообщила Иванова.

При этом директор Медакадемии отметила, что в этом году вуз принял очередных абитуриентов с Украины.

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