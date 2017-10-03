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12:02 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Грибановке на 2 улицах построят водопровод

Водопроводную сеть начали строить на улицах Пушкина и Кавказской в Грибановке. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил глава городского поселения Иван Титов в понедельник, 2 октября.

Источник: РИА "Воронеж"

На улице Пушкина протяженность водопровода — 8,5 км. Центральный водопровод построят в этом году. Подключать пользователей будут в 2018 году, когда пройдет опрессовка.

— Деньги на проект собрали в 2008 году. Тогда работала программа «Чистая вода». Со временем ее закрыли. Мы не успели ничего сделать. Стучались во все инстанции, обращались к главе администрации района Алексею Рыженину во время «прямой линии», — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» местный житель Роман Шипилов.

Строительство водопровода по улице Кавказской завершат к 10 декабря. Его протяженность составит 4,5 км.

— Мы вошли в федеральную программу «Комфортная городская среда. Она предусматривает финансирование из федерального, областного и местного бюджетов, — рассказал Иван Титов.

На работы выделили около 45 млн рублей. С 2007 года в поселке водопровод построили на пяти участках.

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