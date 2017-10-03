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12:16 (мск), источник: Volga News

В самарском зоопарке отметят всемирный день защиты животных

В четверг, 5 октября, самарский зоопарк приглашает на «Всемирный день защиты животных». Начало мероприятия намечено на 13 часов.

Гостям будет рассказано об истории праздника, о роли зоопарков в сохранении редких видов животных. Посетители смогут принять участие в акции «Погладь меня» и погладить прирученных животных — капского варана, козу, лисенка, скунса, кролика, петуха и сфотографироваться с ними, а также поучаствовать в разнообразной конкурсно-развлекательной программе — увлекательных викторинах, зооконкурсах и подвижных играх. Все участники мероприятия получат памятные сувениры от Самарского зоопарка.

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