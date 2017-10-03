В самарском зоопарке отметят всемирный день защиты животных
В четверг, 5 октября, самарский зоопарк приглашает на «Всемирный день защиты животных». Начало мероприятия намечено на 13 часов.
В четверг, 5 октября, самарский зоопарк приглашает на «Всемирный день защиты животных». Начало мероприятия намечено на 13 часов.
Гостям будет рассказано об истории праздника, о роли зоопарков в сохранении редких видов животных. Посетители смогут принять участие в акции «Погладь меня» и погладить прирученных животных — капского варана, козу, лисенка, скунса, кролика, петуха и сфотографироваться с ними, а также поучаствовать в разнообразной