Температура в Уфе обновила 50-летний рекорд октября
Столбики термометров опустились до минус пяти градусов.
Столбики термометров опустились до минус пяти градусов.
УФА, 3 октября. /ТАСС/. Синоптики зафиксировали абсолютный минимум температуры в Уфе на 3 октября. Столбик термометра на одной из метеостанций опустился до минус пяти градусов, сообщили во вторник в
«Ночью 3 октября на метеостанции
Самые низкие температуры воздуха были зарегистрированы на востоке республики: на метеостанции Белорецк — минус 10 градусов, а в Белорецком районе — минус 11,3 градуса.
В восточных районах Башкирии после ночных осадков накануне впервые установился снежный покров высотой 1−6 см. Последняя декада сентября в республике также была холодной, температура опускалась ниже нормы на
Синоптики связывают это с холодным воздухом с Арктики, смещающимся северными потоками в передней части антициклона.