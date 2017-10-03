Лауреатами конкурса «Красноярск рукотворный» стали восемь горожан

Определены победители конкурса «Красноярск рукотворный». Как сообщает пресс-служба администрации, им будет присуждена премия главы города. Номинантов премии определяют по трем номинациям.

Премия в номинации «Подвижничество» присуждается людям, добившимся успехов в деятельности, выходящей за рамки их повседневных профессиональных обязанностей. Номинация «Простор для творчества» предусмотрена для граждан, которые добились существенных успехов в сохранении, возрождении и приумножении художественно-эстетических, культурных традиций города и края, а также креативно подошли к преобразованию Красноярска. В номинации «Волонтерство» премия присуждается за безвозмездную добровольческую деятельность по самым разным направлениям: от помощи нуждающимся до пропаганды здорового образа жизни.

Заявки на участие в конкурсе отправляли как сами горожане, так и организации. Среди претендентов — ветераны спорта, волонтеры, работающие с инвалидами, организующие различные мастер-классы, жители, благоустраивающие свои дворы. Возраст конкурсантов разный. Самой возрастной участнице из претендентов, отправивших заявки, 80 лет.

2 октября состоялось заседание комиссии по подведению итогов конкурса. Одним из определяющих критериев при выборе победителей конкурса «Красноярск рукотворный» стали результаты народного голосования, организованного на официальном сайте администрации города. Также члены комиссии оценивали социальную значимость деятельности лауреатов, учитывали весомость вклада в волонтерскую деятельность, реализацию инициатив в наиболее актуальных сферах развития, технику и мастерство исполнения, а также художественно-эстетический уровень проектов, их креативность и оригинальность.

Комиссия, учитывая мнения горожан, из более чем 100 претендентов выбрала восемь победителей конкурса «Красноярск рукотворный».

Так, в номинации «Подвижничество» победили Наталья Каптелинина, Елена Нига, Татьяна Аксянова и Вячеслав Филиппов. В номинация «Простор для творчества» лучими стали Светлана Кудимова и Алексей Жученко. В номинации «Волонтерство» премию главы получат Евгений Казаков и Софья Редько.