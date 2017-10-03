Первый гектар на охотугодиях выдали жителю Приморского края

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 3 октября, PrimaMedia.

Первый дальневосточный гектар, расположенный на территории охотничьих угодий, после вступления в силу поправок в федеральный закон выдан в Приморском крае. Его обладателем стал Иван Таркин, который в июне этого года обратился с вопросом о реализации закона к президенту России Владимиру Путину в ходе «Прямой линии» главы государства. Соответствующий договор приморцу выдан во вторник, 3 октября, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на краевую администрацию.

Участок, который выбрал Иван Иванович, находится между селами Раздольное и Оленевод Надеждинского района Приморья, в 45 километрах от Владивостока. На своем гектаре Иван Таркин будет строить дом — давно мечтал перебраться из города в сельскую местность. Для начала работ уже все готово, оставалось только официально получить участок в пользование.

«Через МФЦ подам заявку на получение градостроительного плана, также нужно будет получить техусловия на электроснабжение. С водоснабжением вопрос решен — рядом речка Клёпочная, как говорят местные, с минеральной водой. В этом году уже приступлю к строительству, залью основание, буду поднимать фундамент на два метра, чтобы обезопасить будущий дом от наводнения, подобного тому, какое в августе было. Как освоюсь — можно будет и о своем хозяйстве подумать. Тут заросли маньчжурского ореха, дикие яблони, калина и черемуха», — рассказал Иван Иванович.

По мнению участника уникальной для страны программы, расположение участка выбрано идеальное.

«Больше 30 лет отдыхаю в этих местах, здесь оптимальное соотношение красоты природы, наличия коммуникаций и расстояния до Владивостока», — подчеркнул он.

Как отметил и.о. директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Александр Подольский, Иван Таркин — первый получатель дальневосточного гектара на территории, которую открыли для реализации закона. В настоящее время на регистрации в Росреестре находятся еще около 50 договоров граждан, которые могут быть выданы уже в ближайшие дни, из них более половины на предоставление в пользование гектаров в Надеждинском районе.

«Всего на территории Приморского края было приостановлено около шести тысяч заявок в связи с нахождением земли в границах охотничьих хозяйств. Помимо первой партии договоров, направленной на регистрацию, департаментом подготовлено уже около тысячи проектов распоряжений по утверждению схем размещения земельных участков, в день обрабатываем по 100 заявок. Проекты распоряжений отправляем на постановку на кадастровый учет, после чего согласовываем проект договора и направляем заявителям на подписание», — обозначил Александр Подольский.