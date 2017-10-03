В Омской области вертолёт МЧС будет работать скорой помощью
Вертолёт Ми-8 доставит больных омичей в городские поликлиники.
Вертолёт Ми-8 доставит больных омичей в городские поликлиники.
Команда вертолета Ми-8 будет дежурить на территории Омской области и доставлять больных из деревень в городские поликлиники. Об этом сообщает
Вертолёт МЧС стал частью омского отделения санитарной авиации. Он оснащён оборудованием, которое позволит оказывать помощь сразу двум «тяжёлым» пациентам и доставить их вместе с бригадой скорой помощи в необходимое медицинское учреждение. Вертолёт уже совершил три вылета в Тарский, Муромцевский и Седельниковские муниципальные районы.
«Вчера мы перевозили пациентку, которая
Команда вертолета состоит из семи человек. Это два экипажа и один доктор. Все они — опытные спасатели, которые ликвидировали многие ЧС, например, тушили пожары и оказывали помощь при паводке.
Отметим, что летом правительство Омской области купило первый ветолёт санавиации. С 1 июля он совершил 187 вылетов, специалисты смогли спасти 245 жителей Омской области.