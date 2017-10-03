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12:14 (мск), источник: АиФ Омск

В Омской области вертолёт МЧС будет работать скорой помощью

Вертолёт Ми-8 доставит больных омичей в городские поликлиники.

Команда вертолета Ми-8 будет дежурить на территории Омской области и доставлять больных из деревень в городские поликлиники. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.

Вертолёт МЧС стал частью омского отделения санитарной авиации. Он оснащён оборудованием, которое позволит оказывать помощь сразу двум «тяжёлым» пациентам и доставить их вместе с бригадой скорой помощи в необходимое медицинское учреждение. Вертолёт уже совершил три вылета в Тарский, Муромцевский и Седельниковские муниципальные районы.

«Вчера мы перевозили пациентку, которая из-за осложнения после операции на позвоночнике не могла двигаться вообще. Гражданку зафиксировали в реанимационном модуле и в максимально комфортных условиях доставили в город Омск. С 29 сентября мы уже налетали более шести часов», — рассказал старший летчик — командир вертолета майор Константин Ельников.

Команда вертолета состоит из семи человек. Это два экипажа и один доктор. Все они — опытные спасатели, которые ликвидировали многие ЧС, например, тушили пожары и оказывали помощь при паводке.

Отметим, что летом правительство Омской области купило первый ветолёт санавиации. С 1 июля он совершил 187 вылетов, специалисты смогли спасти 245 жителей Омской области.

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