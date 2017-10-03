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12:33 (мск), источник: ЕАН

В число самых известных достопримечательностей Екатеринбурга попали цирк, зоопарк и «Таганский ряд»

Компании Google и Ipsos выяснили, жители каких регионов России ищут информацию о Екатеринбурге чаще всего.

Наиболее высокий интерес к городу проявляют пользователи из Москвы, Челябинской области, Югры, Пермского края и Санкт-Петербурга.

В числе достопримечательностей, которые «гуглили» пользователи, оказались зоопарк, цирк и, как ни странно, «екатеринбургская епархия» и рынок «Таганский ряд».

Эксперты изучили и он-лайн предпочтения самих свердловчан и выявили несколько интересных моментов. Например, выяснилось, что чаще всего жители региона покупают в интернете детские товары (37%), одежду, обувь и аксессуары (30%), бытовую технику, аудио-, видео- и фототехнику (19%), косметику, парфюмерию, средства персонального ухода (18%), еду на дом из кафе, ресторанов (17%) и билеты на развлекательные мероприятия (13%).

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