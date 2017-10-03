В число самых известных достопримечательностей Екатеринбурга попали цирк, зоопарк и «Таганский ряд»
Компании Google и Ipsos выяснили, жители каких регионов России ищут информацию о Екатеринбурге чаще всего.
Компании Google и Ipsos выяснили, жители каких регионов России ищут информацию о Екатеринбурге чаще всего.
Наиболее высокий интерес к городу проявляют пользователи из Москвы, Челябинской области, Югры, Пермского края и
В числе достопримечательностей, которые «гуглили» пользователи, оказались зоопарк, цирк и, как ни странно, «екатеринбургская епархия» и рынок «Таганский ряд».
Эксперты изучили и