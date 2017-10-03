В Ростове пройдут крупные учения по гражданской обороне
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Как сообщают в
На первом планируется отработать действия комиссии по чрезвычайным ситуациям и промышленной безопасности города, уточнить планы по привлечению сил и средств для ликвидации ЧС.
На втором этапе участники учений отработают вопросы по защите населения при прорыве Цимлянского гидроузла и мероприятия Плана защиты при гидродинамической аварии на Цимлянской ГЭС.
На третьем этапе участники отработают вопросы по защите населения