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15:11 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростове пройдут крупные учения по гражданской обороне

Как сообщают в пресс-службе администрации Ростова-на-Дону, в городе с 4 по 6 октября в три этапа пройдут учения по гражданской обороне.

На первом планируется отработать действия комиссии по чрезвычайным ситуациям и промышленной безопасности города, уточнить планы по привлечению сил и средств для ликвидации ЧС.

На втором этапе участники учений отработают вопросы по защите населения при прорыве Цимлянского гидроузла и мероприятия Плана защиты при гидродинамической аварии на Цимлянской ГЭС.

На третьем этапе участники отработают вопросы по защите населения Ростова-на-Дону при аварии на ТЭЦ-2.

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