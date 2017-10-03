Более 400 застрявших в Турции пассажиров «Вим-Авиа» вернулись в Воронеж

Источник: РИА "Новости"

Туристы из Антальи, которые должны были вернуться домой 27 и 30 сентября, ждали возвращения домой в отелях за счет туроператора. Им предоставили трансфер до московского аэропорта «Внуково», после чего привезли в Воронеж на нескольких автобусах.

— Завтра в воронежский аэропорт прилетят еще 220 пассажиров из Антальи — те, кто должен был приехать 4 и 7 октября. И еще — 60 туристов из Белгорода. Им предоставят трансферт до родного города, — рассказала Жанет Штейнер.

Контекст

Массовые задержки рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» начались в России в субботу, 23 сентября. Тогда в московском Домодедово задержали 19 внутренних и международных рейсов, на следующий день — еще шесть самолетов. Задержки связаны с долгами перевозчика перед поставщиками топлива и аэропортами. По данным СМИ, из-за границы не могут вернуться 43 тыс. россиян.

Следственный комитет на транспорте возбудил в отношении руководства авиакомпании дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии правоохранителей, перевозчик знал о том, что денег для покупки топлива недостаточно, но продолжал продавать билеты.