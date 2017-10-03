Более 700 человек планируется призвать в Вооруженные Силы РФ из Нижнего Новгорода в ходе осенней призывной кампании

Источник: Reuters

До 31 декабря в ряды Вооруженных Сил России из Нижнего Новгорода планируется призвать 725 человек.

Традиционно для призывников и их родителей в военкоматах будут проходить Дни открытых дверей, во время которых можно получить информацию о порядке призыва, условиях службы в Вооруженных Силах, о льготах, предусмотренных для граждан, прошедших службу, при поступлении в высшие учебные заведения, преференций при поступлении на государственную гражданскую службу.

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