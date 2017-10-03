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14:06 (мск), источник: НТА-Приволжье

Более 700 человек планируется призвать в Вооруженные Силы РФ из Нижнего Новгорода в ходе осенней призывной кампании

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, старт осеннему призыву был дан 1 октября.

Источник: Reuters

До 31 декабря в ряды Вооруженных Сил России из Нижнего Новгорода планируется призвать 725 человек.

Традиционно для призывников и их родителей в военкоматах будут проходить Дни открытых дверей, во время которых можно получить информацию о порядке призыва, условиях службы в Вооруженных Силах, о льготах, предусмотренных для граждан, прошедших службу, при поступлении в высшие учебные заведения, преференций при поступлении на государственную гражданскую службу.

СПРАВКА

Со 2 октября по 29 декабря 2017 года (кроме выходных и праздничных дней) с 09:00 до 17:00 управлением по безопасности и мобилизационной подготовке администрации Нижнего Новгорода будет проводиться «горячая телефонная линия». Специалисты ответят на вопросы нижегородцев, касающиеся призыва граждан на военную службу по телефону: 419−20−12.

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