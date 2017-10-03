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13:24 (мск), источник: N + 1

Час физических упражнений в неделю снизил риск возникновения депрессии

Час умеренной физической активности в неделю снижает риск возникновения симптомов клинической депрессии на 12 процентов.

Источник: РИА "Новости"

Это выяснила международная команда ученых, которая в течение 11 лет собирала данные о физической активности, психическом состоянии и повседневных привычках почти 34 тысяч норвежцев. В то время как связь между умеренной физической активностью и предотвращением депрессии удалось установить, на возникновение тревожного расстройства она не влияла. Статья опубликована в журнале The American Journal of Psychiatry.

Количество людей, страдающих от различных аффективных расстройств (психических заболеваний, связанных с изменениями в настроении), с каждым годом растет: по данным Всемирной организации здравоохранения, количество людей, страдающих от депрессии и тревожных расстройств, с 1990 по 2013 увеличилось в два раза, и по состоянию на 2017 год составляет около 300 миллионов человек.
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Несмотря на то, что существуют эффективные способы лечения (например, антидепрессанты и психотерапевтические консультации), смягчить симптомы психических расстройств, связанных с переменами настроения, удается только в 35−50 процентах случаев. Именно поэтому современные ученые разрабатывают методы эффективной профилактики подобных расстройств, а также изучают влияние различных аспектов повседневной жизни на появление первых симптомов.

Считается, что эффективным способом профилактики психических расстройств, связанных с перепадами настроения, является физическая активность. Однако, результаты всех существующих на данный момент исследований противоречивы. Некоторые работы указывают на пользу физической активности при профилактике симптомов психических расстройств, в то время как другие указывают на низкую экологическую валидность исследования, ограничивая пользу таких занятий возрастной группой или интенсивностью нагрузок.

Таким образом, для того, чтобы сделать точные выводы о пользе физической активности при профилактике психических расстройств, необходимо провести ряд исследований на большой популяции и учесть при анализе все возможные переменные (например, вредные привычки, физическую комплекцию и интенсивность нагрузок).

Авторы новой работы проверили влияние умеренной физической активности на предотвращения появления симптомов депрессии и тревожного расстройства. Для этого они собрали данные об образе жизни и психическом состоянии 33 904 норвежцев в возрасте от 20 лет. На момент начала исследования все участники были психически здоровы и не имели никаких физических отклонений, препятствующих занятиям спортом.
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Исследователи собрали данные о физической активности всех участников (как часто они занимаются спортом), их возрасте, образовании, семейном положении, потреблении алкоголя и табака, индексе массы тела. Данные были собраны дважды: в начале эксперимента и через 11 лет. При последующем исследовании ученые также собрали результаты опросника, выявляющего наличие симптомов депрессии и тревожного расстройства (англ. Hospital Anxiety and Depression Scale, сокращенно HADS), а также спросили участников об их близких социальных связях. Все собранные данные были учтены при анализе.

Результаты исследования показали, что один час физической активности в неделю был связан со значительным уменьшением депрессивного состояния среди участников выборки. Так, ученые выяснили, что число появления депрессивных эпизодов среди участников выборки могло быть ниже на 12 процентов, если бы каждый участник занимался спортом минимум час в день. Разные уровни физической активности не повлияли на успешную профилактику тревожности среди участников исследования.

То, что физическая активность не влияет на профилактику тревожного расстройства, означает, что умеренные занятия спортом не всегда влияют на психическое здоровье и настроение человека, и механизм их действия заключается в другом. Однако, по мнению ученых, это можно проверить с помощью дополнительных исследований.

Елизавета Ивтушок

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