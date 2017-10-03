Пострадавшая в ДТП биатлонистка Ольга Медведцева выписана из больницы
Спортсменка находилась под присмотром врачей две недели.
Спортсменка находилась под присмотром врачей две недели.
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Медведцева, пострадавшая в ДТП, выписана из больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мужа спортсменки Валерия Медведцева. По словам супруга, сейчас у биатлонистки «все хорошо».
Напомним, 16 сентября Медведцева ехала на дороге из Бородина в Красноярск на автомобиле Audi Q5, когда в лобовое стекло иномарки прилетел металлический болт от встречной машины. После этого автомобиль вылетел в кювет. Медведцева получила
Вместе с биатлонисткой в одной машине сидели ее подруги по команде Ольга Вилухина и Светлана Слепцова. Обе спортсменки не пострадали.
Медведцева является двукратной олимпийской чемпионкой и шестикратной чемпионкой мира. В апреле 2010 года спортсменка завершила карьеру.