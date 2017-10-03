Уже 18,3% населения Иркутской области сделали прививку от гриппа
Иркутской области бесплатной вакциной от гриппа привит 411 тыс. 141 человек (в том числе 173 тыс. 259 детей), что составляет 18,3% населения. Как сообщает 3 октября 2017 года
Иркутской области бесплатной вакциной от гриппа привит 411 тыс. 141 человек (в том числе 173 тыс. 259 детей), что составляет 18,3% населения. Как сообщает 3 октября 2017 года
Роспотребнадзор напоминает, что самым эффективным средством защиты от гриппа является профилактическая прививка. Защитный эффект после вакцинации, как правило, наступает через 8−12 дней и сохраняется до 12 месяцев, в связи с чем проведение прививок рекомендовано ежегодно в предсезонный период активизации распространения вирусов гриппа (обычно в осенний период).
Введение вакцины против гриппа позволяет подготовить организм к встрече с вирусом и снизить риск заболеваемости и возникновения осложнений после перенёсённой гриппозной инфекции. Вакцина вызывает формирование высокого уровня специфического иммунитета против гриппа.
Прививки вакцинами против гриппа проводятся бесплатно в рамках национального календаря профилактических прививок детям с шесть месяцев, учащимся 1−11 классов, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, взрослым, работающим по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы), беременным женщинам, лицам старше 60 лет, лицам, подлежащих призыву на военную службу, лицам с хроническими заболеваниями. Для получения прививки необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.