Уже 18,3% населения Иркутской области сделали прививку от гриппа

Роспотребнадзор напоминает, что самым эффективным средством защиты от гриппа является профилактическая прививка. Защитный эффект после вакцинации, как правило, наступает через 8−12 дней и сохраняется до 12 месяцев, в связи с чем проведение прививок рекомендовано ежегодно в предсезонный период активизации распространения вирусов гриппа (обычно в осенний период).

Введение вакцины против гриппа позволяет подготовить организм к встрече с вирусом и снизить риск заболеваемости и возникновения осложнений после перенёсённой гриппозной инфекции. Вакцина вызывает формирование высокого уровня специфического иммунитета против гриппа.