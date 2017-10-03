Уфа покрылась первым снегом — фото и видео
УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Уфа покрылась первым снегом.
УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Уфа покрылась первым снегом.
Утром 3 октября горожане порадовались, удивились, а
Соцсети запестрели снимками горожан.
Агентство «Башинформ» подготовило свою подборку фотографий первого уфимского снега 2017 года.
В ближайшие дни также ожидается небольшой снег с дождем.
Как сообщалось ранее, ночью 3 октября на метеостанции
Последний раз такой холод в это время года наблюдался в Уфе в 1968 году. Тогда температура воздуха понижалась до -4,6 градуса. На посту