Уфа покрылась первым снегом — фото и видео

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Утром 3 октября горожане порадовались, удивились, а кто-то, может быть, и огорчился первому снегу. В полдень выпадение осадков усилилось. Белые хлопья заметили жители Черниковки, Дёмы, Зеленой рощи и центральной части города.

Соцсети запестрели снимками горожан.

Агентство «Башинформ» подготовило свою подборку фотографий первого уфимского снега 2017 года.

В ближайшие дни также ожидается небольшой снег с дождем.

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Как сообщалось ранее, ночью 3 октября на метеостанции Уфа-Дёма был перекрыт абсолютный минимум температуры. По информации Башгидрометцентра, температура воздуха в столице Башкортостана понизилась до -5 градусов.

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Последний раз такой холод в это время года наблюдался в Уфе в 1968 году. Тогда температура воздуха понижалась до -4,6 градуса. На посту Уфа-ГМЦ (ул. Р. Зорге, 25/2) ночью 3 октября минимальная температура составила -4,8 градуса, на метеостанции Уфа-Аэропорт -7,2 градуса.