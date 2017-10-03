Под Волгоградом пройдёт финал экстремальной гонки

Соревнования пройдут на специально подготовленной трассе на военном полигоне в трёх дисциплинах технических видов спорта — кантри-кросс, джип-спринт, квадрокросс. В этом сезоне «фишкой» соревнований станет грязевая гонка для квадроциклов. Заезды проходят в условиях жёсткого временного регламента в течение одного соревновательного дня. Участники на мотоциклах выступают в трёх категориях — «Hobby», «Fun», «Expert», для квадро предусмотрены — «ATV-спорт», «ATV-4×4», SSV, «ATV-Mud», авто — «Туризм», «Спорт», «Стандарт».

Для гостей мероприятия пройдёт развлекательная программа от партнёров мероприятия. Показательные выступления парашютистов, тест-драйвы квадроциклов и внедорожников. На территории «Остров OFF/Road» разместятся детские развлечение, интерактивные площадки и фотозона. В парке гонщиков спортсмены будут рассказывать о тонкостях и особенностях обучения экстремальным видам спорта, ответят на вопросы зрителей.