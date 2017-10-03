Под Волгоградом пройдёт финал экстремальной гонки
Финальная гонка сезона экстремального проекта «Остров OFF/Road» состоится 7 октября. Место проведения — остров Зелёный в Волжском.
Финальная гонка сезона экстремального проекта «Остров OFF/Road» состоится 7 октября. Место проведения — остров Зелёный в Волжском.
Соревнования пройдут на специально подготовленной трассе на военном полигоне в трёх дисциплинах технических видов спорта —
Для гостей мероприятия пройдёт развлекательная программа от партнёров мероприятия. Показательные выступления парашютистов,
Проект, уже седьмой год собирающий до 3000 зрителей и более 100 спортсменов с разных регионов России, реализуется