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16:52 (мск), источник: РИАЦ

Под Волгоградом пройдёт финал экстремальной гонки

Финальная гонка сезона экстремального проекта «Остров OFF/Road» состоится 7 октября. Место проведения — остров Зелёный в Волжском.

Соревнования пройдут на специально подготовленной трассе на военном полигоне в трёх дисциплинах технических видов спорта — кантри-кросс, джип-спринт, квадрокросс. В этом сезоне «фишкой» соревнований станет грязевая гонка для квадроциклов. Заезды проходят в условиях жёсткого временного регламента в течение одного соревновательного дня. Участники на мотоциклах выступают в трёх категориях — «Hobby», «Fun», «Expert», для квадро предусмотрены — «ATV-спорт», «ATV-4×4», SSV, «ATV-Mud», авто — «Туризм», «Спорт», «Стандарт».

Для гостей мероприятия пройдёт развлекательная программа от партнёров мероприятия. Показательные выступления парашютистов, тест-драйвы квадроциклов и внедорожников. На территории «Остров OFF/Road» разместятся детские развлечение, интерактивные площадки и фотозона. В парке гонщиков спортсмены будут рассказывать о тонкостях и особенностях обучения экстремальным видам спорта, ответят на вопросы зрителей.

Проект, уже седьмой год собирающий до 3000 зрителей и более 100 спортсменов с разных регионов России, реализуется спортивно-техническим клубом «МоторПарк» под эгидой РО ДОСААФ России по Волгоградской области. Начало в 12:00, вход свободный. Дети до 12 лет допускаются в сопровождении родителей.

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