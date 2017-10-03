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15:27 (мск), источник: Индикатор

«Убийц» Анны Франк найдут с помощью больших данных

Экс-агент ФБР и 19 судебных экспертов найдут с помощью методов Big Data предателей Анны Франк, по доносу которых немецкая полиция нашла убежище семьи еврейской девочки в 1944 году. Об этом сообщает The Guardian.

Источник: AFP 2017

После оккупации Голландии нацистской Германией Анна Франк вместе со своей семьей скрывалась от нацистского террора в одном из амстердамских домов. Там они вместе с другими евреями скрывались до 1944 года. В августе 1944 года по доносу анонимного голландского информатора немецкая полиция обнаружила потайное помещение и арестовала жильцов, отправив их в Освенцим. Имена предателей до сих пор не удавалось выяснить. Теперь специалисты под руководством экс-агента ФБР Винса Панкока используют новейшие методы расследования, в том числе большие данные, чтобы найти предателей семьи Анны Франк.

Дом-музей Анны Франк в Амстердаме предоставил исследователям свои архивы. Сам Панкок обнаружил новые улики, ознакомившись с недавно рассекреченными документами Национального архива США. Специалисту удалось найти считавшиеся утерянными записи службы безопасности рейхсфюрера СС о произведенных арестах. В них содержатся документы, относящиеся к делу Анны Франк.

Я провел много времени в Национальных архивах США и нашел считавшиеся утерянными документы из Амстердама. Некоторые из них повреждены водой или огнем. Мы нашли списки имен арестованных по доносам предателей евреев, списки осведомителей и имена агентов гестапо, которые жили в Амстердаме.
Винс Панкок
Экс-агент ФБР

Специалисты работают совместно с компанией Xomnia, специализирующейся на обработке и анализе больших данных. «Объем данных огромен. На данный момент это не менее 20−25 км файлов. Чтобы сделать все эти данные релевантными, необходимо обратиться к искусственному интеллекту», — отметил Пакок.

Специалисты обнародуют результаты своего расследования 4 августа 2019 года к 75-й годовщине ареста семьи Анны Франк.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
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Малютин В.В.
любитель звездополосатины......они уже и на марс летали и планету 25 раз спасли.......
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