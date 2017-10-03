«Убийц» Анны Франк найдут с помощью больших данных

После оккупации Голландии нацистской Германией Анна Франк вместе со своей семьей скрывалась от нацистского террора в одном из амстердамских домов. Там они вместе с другими евреями скрывались до 1944 года. В августе 1944 года по доносу анонимного голландского информатора немецкая полиция обнаружила потайное помещение и арестовала жильцов, отправив их в Освенцим. Имена предателей до сих пор не удавалось выяснить. Теперь специалисты под руководством экс-агента ФБР Винса Панкока используют новейшие методы расследования, в том числе большие данные, чтобы найти предателей семьи Анны Франк.