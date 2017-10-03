«Убийц» Анны Франк найдут с помощью больших данных

После оккупации Голландии нацистской Германией Анна Франк вместе со своей семьей скрывалась от нацистского террора в одном из амстердамских домов. Там они вместе с другими евреями скрывались до 1944 года. В августе 1944 года по доносу анонимного голландского информатора немецкая полиция обнаружила потайное помещение и арестовала жильцов, отправив их в Освенцим. Имена предателей до сих пор не удавалось выяснить. Теперь специалисты под руководством
Я провел много времени в Национальных архивах США и нашел считавшиеся утерянными документы из Амстердама. Некоторые из них повреждены водой или огнем. Мы нашли списки имен арестованных по доносам предателей евреев, списки осведомителей и имена агентов гестапо, которые жили в Амстердаме.
Специалисты работают совместно с компанией Xomnia, специализирующейся на обработке и анализе больших данных. «Объем данных огромен. На данный момент это не менее 20−25 км файлов. Чтобы сделать все эти данные релевантными, необходимо обратиться к искусственному интеллекту», — отметил Пакок.
Специалисты обнародуют результаты своего расследования 4 августа 2019 года к 75-й годовщине ареста семьи Анны Франк.