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13:03 (мск), источник: N + 1

Нобелевскую премию по физике вручат за гравитационные волны

Шведская королевская академия наук объявила лауреатов Нобелевской премии по физике 2017 года.

Источник: Reuters

Шведская королевская академия наук объявила лауреатов Нобелевской премии по физике 2017 года. Премия будет вручена Райнеру Вайссу (половина премии), Кипу Торну и Барри Бэришу с формулировкой «за решающий вклад в детектор LIGO и за наблюдение гравитационных волн». Официальное вручение премий и медалей состоится в декабре, после прочтения традиционных лекций.

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Вайсс, Торн и Бэриш считались самыми вероятными кандидатами на Нобелевскую премию по физике с 2016 года, когда коллаборации LIGO и VIRGO объявили об обнаружении гравитационных волн.

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Райнер Вайсс сыграл ключевую роль в разработке детектора — огромного интерферометра с чрезвычайно низким уровнем шумов. Соответствующие работы физик начал публиковать еще в 1970-х годах, создав небольшие прототипы систем на базе Массачусетского технологического института. Несколькими годами позже прототипы интерферометров были созданы и в Калтехе — под руководством Кипа Торна. Позднее физики объединили свои усилия.

Барри Бэриш превратил небольшую коллаборацию между MIT и Калтехом в огромный международный проект — LIGO. Ученый руководил развитием проекта и созданием детекторов с середины 1990-х годов.

LIGO представляет собой две гравитационные обсерватории, расположенные в 3000 километров друг от друга. Каждый из них представляет собой Г-образный интерферометр Майкельсона. Он состоит из двух 4-километровых вакуумированных оптических плеч. Луч лазера расщепляют на две составляющие, которые проходят по трубам, отражаются от их концов и объединяются вновь. В случае если длина плеча изменилась, изменяется характер интерференции между лучами, что фиксируется детекторами. Большое расстояние между обсерваториями позволяет увидеть разность во времени прибытия гравитационных волн — из предположения о том, что последние распространяются со скоростью света, разница времени прибытия достигает 10 миллисекунд.

Одна из труб детектора гравитационных волн Virgo | Источник: AFP 2017

В 2017 году размер Нобелевской премии был увеличен на один миллион шведских крон — сразу на 12,5 процентов. Теперь он составляет 9 миллионов крон или 64 миллиона рублей.

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Лауреатами Нобелевской премии по физике в 2016 году стали теоретики Дункан Халдейн, Дэвид Таулесс и Майкл Костерлиц за разработку теории топологических фазовых переходов. К этим явлениям относится, например, целочисленный эффект Холла: тонкий слой вещества изменяет свое сопротивление ступенчато с ростом индукции приложенного к нему магнитного поля. Кроме того, теория помогает описывать сверхпроводимость, сверхтекучесть и магнитное упорядочение в тонких слоях материалов. Интересно, что основа теории была заложена еще советским физиком Вадимом Березинским, но до вручения премии он, увы, не дожил.

В 2015 году лауреатами Нобелевской премии сталиТакааки Кадзита и Артур Макдональд, благодаря экспериментам которых были подтверждены осцилляции нейтрино, что доказало существование у этих элементарных частиц массы. Это открытие было сделано на двух нейтринных детекторах — Super-Kamiokande и нейтринной обсерватории в Садбери. Ученые обнаружили, что нейтрино, рождающиеся в атмосфере или на Солнце, успевают изменить свой тип до того, как окажутся пойманными детекторами.

Владимир Королёв

5 комментариевк этой статье
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Комментарии5
Комментарии
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Малютин В.В.
самая большая коррупция это в США, просто она узаконена, лобби называется......там за протаскивание закона через конгресс, миллиардами расплачиваются, нашим...
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