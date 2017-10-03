Нобелевскую премию по физике вручат за гравитационные волны
Шведская королевская академия наук объявила лауреатов Нобелевской премии по физике 2017 года.
Шведская королевская академия наук объявила лауреатов Нобелевской премии по физике 2017 года.
Шведская королевская академия наук объявила лауреатов Нобелевской премии по физике 2017 года. Премия будет вручена Райнеру Вайссу (половина премии), Кипу Торну и Барри Бэришу с формулировкой «за решающий вклад в детектор LIGO и за наблюдение гравитационных волн». Официальное вручение премий и медалей состоится в декабре, после прочтения традиционных лекций.
Вайсс, Торн и Бэриш считались самыми вероятными кандидатами на Нобелевскую премию по физике с 2016 года, когда коллаборации LIGO и VIRGO объявили об обнаружении гравитационных волн.
Райнер Вайсс сыграл ключевую роль в разработке детектора — огромного интерферометра с чрезвычайно низким уровнем шумов. Соответствующие работы физик начал публиковать еще в 1970-х годах, создав небольшие прототипы систем на базе Массачусетского технологического института. Несколькими годами позже прототипы интерферометров были созданы и в Калтехе — под руководством Кипа Торна. Позднее физики объединили свои усилия.
Барри Бэриш превратил небольшую коллаборацию между MIT и Калтехом в огромный международный проект — LIGO. Ученый руководил развитием проекта и созданием детекторов с середины 1990-х годов.
LIGO представляет собой две гравитационные обсерватории, расположенные в 3000 километров друг от друга. Каждый из них представляет собой
В 2017 году размер Нобелевской премии был увеличен на один миллион шведских крон — сразу на 12,5 процентов. Теперь он составляет 9 миллионов крон или 64 миллиона рублей.
Лауреатами Нобелевской премии по физике в 2016 году стали теоретики Дункан Халдейн, Дэвид Таулесс и Майкл Костерлиц за разработку теории топологических фазовых переходов. К этим явлениям относится, например, целочисленный эффект Холла: тонкий слой вещества изменяет свое сопротивление ступенчато с ростом индукции приложенного к нему магнитного поля. Кроме того, теория помогает описывать сверхпроводимость, сверхтекучесть и магнитное упорядочение в тонких слоях материалов. Интересно, что основа теории была заложена еще советским физиком Вадимом Березинским, но до вручения премии он, увы, не дожил.
В 2015 году лауреатами Нобелевской премии сталиТакааки Кадзита и Артур Макдональд, благодаря экспериментам которых были подтверждены осцилляции нейтрино, что доказало существование у этих элементарных частиц массы. Это открытие было сделано на двух нейтринных детекторах —
Владимир Королёв