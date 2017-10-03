Около 50 языков народов России находятся под угрозой исчезновения

Источник: РИА Новости

Во вторник в Москве проходит форум диалог «Языковая политика: общероссийская экспертиза», организованный Федеральным агентством по делам национальностей. Ученые-филологи, преподаватели русского языка и языков мира собрались, чтобы выработать предложения по созданию оптимальных условий для сохранения и развития языков народов России, организации образовательного процесса для формирования общероссийской гражданской идентичности с учетом языковой ситуации в регионах РФ.

«Нуждается в заботливом отношении не только русский язык, но и все языки народов России», — сказал Баринов, выступая на пленарном заседании форума.

По данным ЮНЕСКО, 136 языков России находятся в опасности. Из них 22 в критическом состоянии, 29 — в серьезной опасности, 49 под угрозой исчезновения. Игорь Баринов Глава Федерального агентства по делам национальностей

Он отметил, что специалисты оценивали жизнеспособность языков по девяти критериям, в том числе по числу носителей.