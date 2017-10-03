В Волгограде ответственные лица «не заметили» дефекты при капремонте
Прокурорская проверка выявила вопиющие дефекты при капремонте многоквартирного дома по улице Шипки в Тракторозаводском районе.
Прокурорская проверка выявила вопиющие дефекты при капремонте многоквартирного дома по улице Шипки в Тракторозаводском районе.
В квартире у жителя, обратившегося в прокуратуру, на потолке и стене появились пятна, произошло отслоение участка обоев.
Причиной выявленных недостатков стало некачественное проведение капитального ремонта кровельного покрытия. Однако комиссия регионального Фонда капремонта, принимавшая работы, дефектов не заметила и легко соорудила акт о приемке дома в эксплуатацию.
Как сообщила РИАЦ