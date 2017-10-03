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16:24 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде ответственные лица «не заметили» дефекты при капремонте

Прокурорская проверка выявила вопиющие дефекты при капремонте многоквартирного дома по улице Шипки в Тракторозаводском районе.

Источник: РИАЦ

В квартире у жителя, обратившегося в прокуратуру, на потолке и стене появились пятна, произошло отслоение участка обоев.

Причиной выявленных недостатков стало некачественное проведение капитального ремонта кровельного покрытия. Однако комиссия регионального Фонда капремонта, принимавшая работы, дефектов не заметила и легко соорудила акт о приемке дома в эксплуатацию.

Как сообщила РИАЦ пресс-секретарь облпрокуратуры Ольга Токарева, прокуратурой района в адрес директора Регионального фонда внесено представление. должностное лицо Фонда привлечено к дисциплинарной ответственности, допущенные в ремонте кровельного покрытия дома недостатки подрядчиком устранены.

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