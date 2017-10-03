10 песен Тома Петти, которые мы не забудем
2 октября в Калифорнии в возрасте 66 лет умер Том Петти — один из самых успешных
2 октября в Калифорнии в возрасте 66 лет умер Том Петти — один из самых успешных
Лидер группы The Heartbreakers и участник The Traveling Wilburys вместе с Джорджем Харрисоном и Бобом Диланом, Петти трактовал
«Mary Janeʼs Last Dance» — пожалуй, самая известная в России песня Петти: хотя бы потому что в 1990-х ее много крутили здесь по радио и телевидению. На эту песню подозрительно похож поздний хит Red Hot Chili Peppers «Dani California»; Петти прекрасно об этом знал и не особо переживал.
«Refugee» — один из первых больших хитов Петти и его группы The Heartbreakers, вышедший в 1979 году.
«Runnin' Down A Dream», хит Петти конца 1980-х, позднее попавший даже в игру Grand Theft Auto. Так же назывался документальный фильм о музыканте, снятый большим голливудским режиссером Питером Богдановичем.
«Free Fallin', образцовый американский радийный рок 1980-х — и клип со всеми приметами времени.
В конце 1980-х Петти участвовал в супергруппе The Traveling Wilburys — вместе с Джорджем Харрисоном, Бобом Диланом, Джеффом Линном из Electric Light Orchestra и Роем Орбисоном. «Last Night» — одна из лучше их песен; и уже сам состав ансамбля показывает, фигурой какого калибра был Петти.
Петти и его группа The Heartbreakers играют песню «American Girl» в зале славы
«I Wonʼt Back Down» — одна из многих песен Петти, идеально подходящих для путешествий по американским хайвеям.
«Itʼll All Work Out» — Петти в своей лирической ипостаси: негромкий, певучий и красивый фолк.
«End Of The Line», еще одно сочинение The Traveling Wilburys, в котором хорошо слышен (и виден) вклад Петти.
«Fault Lines» — песня с последнего альбома Петти, вышедшего в 2014 году, которая доказывает, что и после 60 лет музыкант не растерял ни драйва, ни мелодического чутья.