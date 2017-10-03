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13:57 (мск), источник: Meduza

10 песен Тома Петти, которые мы не забудем

2 октября в Калифорнии в возрасте 66 лет умер Том Петти — один из самых успешных рок-музыкантов мира последних нескольких десятилетий.

Источник: AP 2017

Лидер группы The Heartbreakers и участник The Traveling Wilburys вместе с Джорджем Харрисоном и Бобом Диланом, Петти трактовал рок-н-ролл как классический американский жанр — и написал массу песен и пластинок, которые идеально встраивается в традиционную парадигму американской романтики: долгие путешествия на автомобилях, придорожные мотели, случайные, но судьбоносные встречи в барах, пригородный быт и попытка от него убежать. «Медуза» выбрала десять наиболее примечательных сочинений Тома Петти и Travelling Wilburys — хотя, конечно, их могло бы быть гораздо больше.

«Mary Janeʼs Last Dance» — пожалуй, самая известная в России песня Петти: хотя бы потому что в 1990-х ее много крутили здесь по радио и телевидению. На эту песню подозрительно похож поздний хит Red Hot Chili Peppers «Dani California»; Петти прекрасно об этом знал и не особо переживал.

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«Refugee» — один из первых больших хитов Петти и его группы The Heartbreakers, вышедший в 1979 году.

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«Runnin' Down A Dream», хит Петти конца 1980-х, позднее попавший даже в игру Grand Theft Auto. Так же назывался документальный фильм о музыканте, снятый большим голливудским режиссером Питером Богдановичем.

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«Free Fallin', образцовый американский радийный рок 1980-х — и клип со всеми приметами времени.

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В конце 1980-х Петти участвовал в супергруппе The Traveling Wilburys — вместе с Джорджем Харрисоном, Бобом Диланом, Джеффом Линном из Electric Light Orchestra и Роем Орбисоном. «Last Night» — одна из лучше их песен; и уже сам состав ансамбля показывает, фигурой какого калибра был Петти.

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Петти и его группа The Heartbreakers играют песню «American Girl» в зале славы рок-н-ролла, куда музыканта включили в 2002 году. Этой песней вдохновлялись The Strokes, когда писали «Last Nite»; как и в случае с RHCP, музыкант не имел ничего против.

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«I Wonʼt Back Down» — одна из многих песен Петти, идеально подходящих для путешествий по американским хайвеям.

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«Itʼll All Work Out» — Петти в своей лирической ипостаси: негромкий, певучий и красивый фолк.

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«End Of The Line», еще одно сочинение The Traveling Wilburys, в котором хорошо слышен (и виден) вклад Петти.

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«Fault Lines» — песня с последнего альбома Петти, вышедшего в 2014 году, которая доказывает, что и после 60 лет музыкант не растерял ни драйва, ни мелодического чутья.

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