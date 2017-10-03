Зоопарк и аттракционы появятся в парке имени 10-летия Ангарска

Источник: AP 2017

Зоопарк и аттракционы должны появиться в парке имени 10-летия Ангарска около стадиона «Ангара». Об этом сказал председатель Думы округа Александр Городской. На ремонт здания под размещение зоопарка из бюджета городского округа выделено 3,5 млн рублей, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии АГО.

«В рамках муниципального контракта в парке имени 10-летия Ангарска предусмотрена площадка для проведения культурно-досуговых мероприятий, выступлений духового оркестра с двумя крытыми трибунами на 60 мест каждая. Дополнительно запланированы открытые трибуны. Отдельная площадка заасфальтирована для устройства еще одного крытого сценического комплекса — всесезонного, который предусматривает подвес светодиодного экрана, проектора, звукового и светового оборудования. Для артистов предусмотрено отдельное помещение с раздевалками. Все конструкции не подвержены ржавчине, покрытие сцены выполнено из ламинированных панелей, которые безразличны к влаге. Следить за состоянием сценического комплекса будет муниципальное учреждение «Парки Ангарска», — рассказал председатель общественной палаты Анатолий Боринский, представитель подрядной организации Денис Мартыняк.

В стоимость работ по контракту входит замена асфальтового покрытия еще одной территории в парке общей площадью 6,5 тысячи кв. метров, а также установка лавочек и урн, восстановление и частичная замена паркового бордюра. Завершить ремонтные работы планируется до 15 октября.

«Зеленая территория парка огромнейшая. Несколько лет назад предыдущая власть хотела отдать землю под малоэтажную застройку. Парковую зону удалось отстоять. Есть много идей, которые планируется реализовать в этом месте. Аллею собираются посадить депутаты Молодежного парламента, еще одну — в планах разбить совместно с городами-побратимами Ангарска. В будущем в парке должны появиться аттракционы, зоопарк», — отметил председатель Думы АГО Александр Городской.

Региональный куратор проекта партии «Единая Россия» «Парки малых городов» Кузьма Алдаров дал высокую оценку качеству и срокам выполнения работ в парке.

«В соответствии с поручениями федерального координатора мы инспектируем выполнение работ по реализации партийного проекта, чтобы определить приоритеты на следующий год, посмотреть, как обстоят дела на территориях. Ангарск нас порадовал: работы выполнены в большом объеме. Убедились, что партийные проекты помогают создать комфортные условия для жителей», — сказал Кузьма Альдаров.

Также на встрече было отмечено, что сегодня Ангарск в числе первых в Иркутской области по проценту реализации трех масштабных проектов, в том числе по программе «Комфортная городская среда», «Парки малых городов», «Народные инициативы». В рамках последнего в парке обустраивается велодорожка протяженностью 1,5 км, которая соединит старую часть города с квартальской.