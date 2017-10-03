Зоопарк и аттракционы появятся в парке имени 10-летия Ангарска
Более 3,5 млн рублей выделено на ремонт здания под размещение учреждения.
Более 3,5 млн рублей выделено на ремонт здания под размещение учреждения.
Зоопарк и аттракционы должны появиться в парке имени 10-летия Ангарска около стадиона «Ангара». Об этом сказал председатель Думы округа Александр Городской. На ремонт здания под размещение зоопарка из бюджета городского округа выделено 3,5 млн рублей, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
«В рамках муниципального контракта в парке имени 10-летия Ангарска предусмотрена площадка для проведения
В стоимость работ по контракту входит замена асфальтового покрытия еще одной территории в парке общей площадью 6,5 тысячи кв. метров, а также установка лавочек и урн, восстановление и частичная замена паркового бордюра. Завершить ремонтные работы планируется до 15 октября.
«Зеленая территория парка огромнейшая. Несколько лет назад предыдущая власть хотела отдать землю под малоэтажную застройку. Парковую зону удалось отстоять. Есть много идей, которые планируется реализовать в этом месте. Аллею собираются посадить депутаты Молодежного парламента, еще одну — в планах разбить совместно с
Региональный куратор проекта партии «Единая Россия» «Парки малых городов» Кузьма Алдаров дал высокую оценку качеству и срокам выполнения работ в парке.
«В соответствии с поручениями федерального координатора мы инспектируем выполнение работ по реализации партийного проекта, чтобы определить приоритеты на следующий год, посмотреть, как обстоят дела на территориях. Ангарск нас порадовал: работы выполнены в большом объеме. Убедились, что партийные проекты помогают создать комфортные условия для жителей», — сказал Кузьма Альдаров.
Также на встрече было отмечено, что сегодня Ангарск в числе первых в Иркутской области по проценту реализации трех масштабных проектов, в том числе по программе «Комфортная городская среда», «Парки малых городов», «Народные инициативы». В рамках последнего в парке обустраивается велодорожка протяженностью 1,5 км, которая соединит старую часть города с квартальской.
Напомним, партийный проект «Единой России» «Парки малых городов» принят к реализации в 2017 году на территории семи муниципалитетов Иркутской области.