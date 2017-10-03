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13:26 (мск), источник: АиФ Красноярск

Ушёл из жизни известный красноярский артист Виктор Савченков

Прощание с ним состоится 4 октября в музыкальном театре.

На 70-м году жизни скончался заслуженный артист России, красноярец Виктор Савченков. Об этом сообщили в пресс-службе красноярского музыкального театра. Артист трудился в красноярском театре с 1985 года, всю свою жизнь посвятил искусству. Работал в разных жанрах: классической оперетте, музыкальной комедии, мюзикле.

«В памяти коллег Виктор Семёнович навсегда останется не только мастером своего дела, талантливым служителем театра, но и человеком: надежным, любящим, доброжелательным и жизнерадостным», — пишут его коллеги.

Гражданская панихида состоится 4 октября 2017 года в Красноярском музыкальном театре в 11:00 часов, вынос тела в 12:00 часов.

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