Ушёл из жизни известный красноярский артист Виктор Савченков
Прощание с ним состоится 4 октября в музыкальном театре.
Прощание с ним состоится 4 октября в музыкальном театре.
На 70-м году жизни скончался заслуженный артист России, красноярец Виктор Савченков. Об этом сообщили в
«В памяти коллег Виктор Семёнович навсегда останется не только мастером своего дела, талантливым служителем театра, но и человеком: надежным, любящим, доброжелательным и жизнерадостным», — пишут его коллеги.
Гражданская панихида состоится 4 октября 2017 года в Красноярском музыкальном театре в 11:00 часов, вынос тела в 12:00 часов.