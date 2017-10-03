Ушёл из жизни известный красноярский артист Виктор Савченков

На 70-м году жизни скончался заслуженный артист России, красноярец Виктор Савченков. Об этом сообщили в пресс-службе красноярского музыкального театра. Артист трудился в красноярском театре с 1985 года, всю свою жизнь посвятил искусству. Работал в разных жанрах: классической оперетте, музыкальной комедии, мюзикле.