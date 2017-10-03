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13:38 (мск), источник: ЕАН

На дороги Екатеринбурга высыпали 38 тонн противогололедных смесей

В борьбе с гололедом на дорогах Екатеринбурга сегодня ночью были задействованы 17 комбинированных дорожных машин.

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Они израсходовали 38,5 тонны противогололедного реагента «Бионорд», сообщил ЕАН главный специалист отдела по работе со СМИ горадминистрации Дмитрий Егоркин.

Утром на тротуарах для расчистки снега было задействовано 26 подметальных тракторов и 103 дорожных рабочих. Работа была осложнена транспортной ситуацией — машины простаивали в пробках.

Тем не менее, работа коммунальных служб продолжается и днем: остатки снега с тротуаров убираются 47 подметальными тракторами и 542 дорожными рабочими.

На грядущую ночь подготовлены к выходу на линию 18 комбинированны-дорожных машин. Они выйдут на улицы города в случае понижения температуры и выпадения осадков.

«В настоящее время, в соответствии с приказом председателя комитета благоустройства, уборочная техника только подготавливается к работе в зимнем режиме. Окончательно вся техника будет подготовлена к 13 октября. С 15 октября начинаются работы в соответствии с зимним регламентом содержания объектов управления дорожного строительства», — рассказали в горадминистрации.

Как сообщалось ранее, сегодня утром Екатеринбург засыпало снегом. Не все автомобилисты оказались готовы к этому. На дорогах образовались большие пробки, а такси приходилось ожидать длительное время.

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