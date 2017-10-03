На дороги Екатеринбурга высыпали 38 тонн противогололедных смесей

Они израсходовали 38,5 тонны противогололедного реагента «Бионорд», сообщил ЕАН главный специалист отдела по работе со СМИ горадминистрации Дмитрий Егоркин.

Утром на тротуарах для расчистки снега было задействовано 26 подметальных тракторов и 103 дорожных рабочих. Работа была осложнена транспортной ситуацией — машины простаивали в пробках.

Тем не менее, работа коммунальных служб продолжается и днем: остатки снега с тротуаров убираются 47 подметальными тракторами и 542 дорожными рабочими.

На грядущую ночь подготовлены к выходу на линию 18 комбинированны-дорожных машин. Они выйдут на улицы города в случае понижения температуры и выпадения осадков.

«В настоящее время, в соответствии с приказом председателя комитета благоустройства, уборочная техника только подготавливается к работе в зимнем режиме. Окончательно вся техника будет подготовлена к 13 октября. С 15 октября начинаются работы в соответствии с зимним регламентом содержания объектов управления дорожного строительства», — рассказали в горадминистрации.