На дороги Екатеринбурга высыпали 38 тонн противогололедных смесей
В борьбе с гололедом на дорогах Екатеринбурга сегодня ночью были задействованы 17 комбинированных дорожных машин.
В борьбе с гололедом на дорогах Екатеринбурга сегодня ночью были задействованы 17 комбинированных дорожных машин.
Они израсходовали 38,5 тонны противогололедного реагента «Бионорд», сообщил ЕАН главный специалист отдела по работе со СМИ горадминистрации Дмитрий Егоркин.
Утром на тротуарах для расчистки снега было задействовано 26 подметальных тракторов и 103 дорожных рабочих. Работа была осложнена транспортной ситуацией — машины простаивали в пробках.
Тем не менее, работа коммунальных служб продолжается и днем: остатки снега с тротуаров убираются 47 подметальными тракторами и 542 дорожными рабочими.
На грядущую ночь подготовлены к выходу на линию 18
«В настоящее время, в соответствии с приказом председателя комитета благоустройства, уборочная техника только подготавливается к работе в зимнем режиме. Окончательно вся техника будет подготовлена к 13 октября. С 15 октября начинаются работы в соответствии с зимним регламентом содержания объектов управления дорожного строительства», — рассказали в горадминистрации.
Как сообщалось ранее, сегодня утром Екатеринбург засыпало снегом. Не все автомобилисты оказались готовы к этому. На дорогах образовались большие пробки, а такси приходилось ожидать длительное время.