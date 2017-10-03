Куда пожаловаться на дороги Свердловской области

Её организация продиктована ухудшением погоды на Среднем Урале, выпадением мокрого снега и образованием наледи на трассах. Служба собирает замечания о состоянии дорог от жителей области, Госавтоинспекции, МЧС, Росгидромета и пассажирских автотранспортных предприятий.