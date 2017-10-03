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13:40 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Куда пожаловаться на дороги Свердловской области

Управление автомобильных дорог открыло горячую линию по уборке трасс.

Круглосуточная диспетчерская служба, контролирующая ход уборки дорог, заработала в Свердловской области, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Её организация продиктована ухудшением погоды на Среднем Урале, выпадением мокрого снега и образованием наледи на трассах. Служба собирает замечания о состоянии дорог от жителей области, Госавтоинспекции, МЧС, Росгидромета и пассажирских автотранспортных предприятий.

Кроме того, дорожники просят автомобилистов перейти на зимний стиль вождения, соблюдать правила дорожного движения, в особенности — скоростной режим. Телефон горячей линии Управления автомобильных дорог: 8 (343) 261−79−83.

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