Куда пожаловаться на дороги Свердловской области
Управление автомобильных дорог открыло горячую линию по уборке трасс.
Управление автомобильных дорог открыло горячую линию по уборке трасс.
Круглосуточная диспетчерская служба, контролирующая ход уборки дорог, заработала в Свердловской области, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».
Её организация продиктована ухудшением погоды на Среднем Урале, выпадением мокрого снега и образованием наледи на трассах. Служба собирает замечания о состоянии дорог от жителей области, Госавтоинспекции, МЧС, Росгидромета и пассажирских автотранспортных предприятий.
Кроме того, дорожники просят автомобилистов перейти на зимний стиль вождения, соблюдать правила дорожного движения, в особенности — скоростной режим. Телефон горячей линии Управления автомобильных дорог: