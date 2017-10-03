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13:23 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Владыка Никодим освятил новый храм

Миасские верующие переехали из деревянной церкви под каменные своды.

В поселке Динамо освятили новый храм Благовещения Пресвятой Богородицы, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Православную общину здесь создал в 95-м году казачий атаман Николай Самодумов. Все эти годы верующие собирались в тесном здании бывшей почты. Каменный храм начали строить 10 лет назад. И теперь освятили.

«Но ведь не просто так растут стены, появляются росписи, паникадила, ковры. За каждой этой вещью стоит определенный человек, который ради Бога творит добрые дела по любви своей», — отмечает Никодим, митрополит Челябинский и Миасский.

Строительные работы в храме еще продолжаются. Прихожане помогают расписывать стены и наводить порядок.

«Потихонечку храм у нас сейчас достраивается всем миром. Помощь нужна, все трудятся во благо, чтобы он функционировал, чтобы тут было чисто и уютно», — делится Екатерина Яхутина, звонарь храма Благовещения.

В сентябре в храме открыли воскресную школу и сейчас набирают учеников.

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