Ночью в Крыму прогнозируют минусовую температуру

«По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, ночью и утром 4 октября в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и местами в воздухе сохранятся заморозки 0…-3 градуса», — отметили в чрезвычайном ведомстве.