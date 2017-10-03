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13:27 (мск), источник: РИА Крым

Ночью в Крыму прогнозируют минусовую температуру

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости (Крым). В Крыму этой ночью и в среду утром прогнозируются заморозки, сообщили в пресс-службе МЧС России по РК.

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Источник: РИА "Новости"

«По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, ночью и утром 4 октября в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и местами в воздухе сохранятся заморозки 0…-3 градуса», — отметили в чрезвычайном ведомстве.

Как ранее сообщал РИА Новости (Крым), на начало октября на крымском полуострове синоптики прогнозировали заморозки и понижение ночных температур до минусовых отметок.

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