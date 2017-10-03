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13:27 (мск), источник: "Российская газета"

В Крыму построят техноград «Гагарин»

На заседании Военно-промышленной комиссии РФ президент России Владимир Путин заявил, что нужна эффективная модель организации фундаментальных и прикладных научных исследований, которая позволяла бы активно внедрять прорывные технологии и тем самым содействовать укреплению обороноспособности страны и экономическому росту.

Технополис в Крыму как раз и будет заниматься разработкой перспективных производственных технологий, компьютерного инжиниринга и цифрового сквозного проектирования в интересах оборонной и гражданской промышленности России. Концепцию технограда разработали два года назад молодые инженеры кадрового резерва оборонно-промышленного комплекса России.

— Идея создать город молодых конструкторов родилась в 2015 году во время проведения в Крыму первой школы Союза молодых инженеров России, — рассказал программный директор проекта, член общественного совета при министерстве энергетики РФ Сергей Кренц. — Ее поддержали коллегия Военно-промышленной комиссии РФ, ДОСААФ России и глава республики Сергей Аксенов.

Расположится он в Черноморском районе, администрация которого оказалась заинтересованной в проекте и предусмотрела для него в генплане 330 гектаров земли.

— Поскольку проект технограда будет выполнен на условиях государственно-частного и муниципально-частного партнерства, право собственности на землю останется у муниципалитета, — говорит Кренц.

Новый город конструкторов и инженеров сможет принести Черноморскому району реальную пользу, в частности, повысить его энергобезопасность. Проект предусматривает строительство энергоблока мощностью 50 мегаватт, из которых 10 — 15 мегаватт используют для нужд самого технограда, а остальная мощность пойдет на электроснабжение района. Помимо генерирующих установок, работающих на природном газе, планируется использовать возобновляемые источники.

— Гелиоколлекторы и ветроустановки будут отечественными, — у Союза молодых инженеров есть предприятие, которое готово поставить их в Крым, — говорит Сергей Кренц. — Техноград должен стать демонстрационной площадкой возможностей в сфере применения современных технологий.

В технограде будут созданы инжиниринг-парк цифрового моделирования и проектирования, испытательный полигон «цифровой фабрики будущего», а также парк перспективных производственных технологий. Кроме того, в нем планируется расположить сельскохозяйственный полигон для обкатки разрабатываемых агротехнологий их применение, в первую очередь, должно помочь району повысить эффективность производства в сфере АПК.

— Мы хотим быть первыми в цифровой экономике России, поэтому и назвали техноград «Гагарин» в честь человека, который был первым в космосе, — говорит Сергей Кренц. — Техноград создаст для Крыма точку роста, чтобы республика ассоциировалась с цифровой экономикой, как сейчас не вызывает сомнений тот факт, что научный потенциал Сибири — это Академгородок. Только один IT-кластер в технопарке в Новосибирске имеет годовой оборот 130 миллиардов рублей, а таких кластеров там четыре.

Заявка на регистрацию проекта инженерно-образовательного комплекса техноград «Гагарин» уже подана в Центр инвестиций и регионального развития Крыма, в течение месяца планируется подписать соглашение с правительством РК. В 2018 году начнется первый этап проекта: строительство энергоблока, инженерных коммуникаций, дорог и здания «фабрики будущего». На втором этапе, в 2019 году, предстоит построить технопарк, образовательный центр и социальную инфраструктуру.

Реализовать проект его авторы намерены частично за бюджетные средства. Они потребуются для строительства дорог и инженерных сетей. Для остального будут привлекать частный капитал.

— В инвесторах, заинтересовавшихся техноградом, недостатка нет, — говорит программный директор проекта. — Во многом это благодаря его месторасположению, например, инвесторы из Сибири готовы вкладывать средства только потому, что проект реализуется в Крыму. Кроме того, мы планируем участвовать в государственных конкурсах.

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