В Крыму построят техноград «Гагарин»
На заседании
На заседании
Технополис в Крыму как раз и будет заниматься разработкой перспективных производственных технологий, компьютерного инжиниринга и цифрового сквозного проектирования в интересах оборонной и гражданской промышленности России. Концепцию технограда разработали два года назад молодые инженеры кадрового резерва
— Идея создать город молодых конструкторов родилась в 2015 году во время проведения в Крыму первой школы Союза молодых инженеров России, — рассказал программный директор проекта, член общественного совета при министерстве энергетики РФ Сергей Кренц. — Ее поддержали коллегия
Расположится он в Черноморском районе, администрация которого оказалась заинтересованной в проекте и предусмотрела для него в генплане 330 гектаров земли.
— Поскольку проект технограда будет выполнен на условиях
Новый город конструкторов и инженеров сможет принести Черноморскому району реальную пользу, в частности, повысить его энергобезопасность. Проект предусматривает строительство энергоблока мощностью 50 мегаватт, из которых 10 — 15 мегаватт используют для нужд самого технограда, а остальная мощность пойдет на электроснабжение района. Помимо генерирующих установок, работающих на природном газе, планируется использовать возобновляемые источники.
— Гелиоколлекторы и ветроустановки будут отечественными, — у Союза молодых инженеров есть предприятие, которое готово поставить их в Крым, — говорит Сергей Кренц. — Техноград должен стать демонстрационной площадкой возможностей в сфере применения современных технологий.
В технограде будут созданы
— Мы хотим быть первыми в цифровой экономике России, поэтому и назвали техноград «Гагарин» в честь человека, который был первым в космосе, — говорит Сергей Кренц. — Техноград создаст для Крыма точку роста, чтобы республика ассоциировалась с цифровой экономикой, как сейчас не вызывает сомнений тот факт, что научный потенциал Сибири — это Академгородок. Только один
Заявка на регистрацию проекта
Реализовать проект его авторы намерены частично за бюджетные средства. Они потребуются для строительства дорог и инженерных сетей. Для остального будут привлекать частный капитал.
— В инвесторах, заинтересовавшихся техноградом, недостатка нет, — говорит программный директор проекта. — Во многом это благодаря его месторасположению, например, инвесторы из Сибири готовы вкладывать средства только потому, что проект реализуется в Крыму. Кроме того, мы планируем участвовать в государственных конкурсах.