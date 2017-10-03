Акимат намерен изъять участки у алматинцев для продления проспекта Абая
Принудительно отчуждение земли начнется в 2019 году.
Принудительно отчуждение земли начнется в 2019 году.
Власти Алматы намерены продлить улицу Абая, для этого у проживающих на месте строительства жителей будут принудительно изымать земельные участки. Изъятие планируют начать в сентябре 2019 года. За изъятые участки и недвижимое имущество планируется выплата компенсации.
Об этом стало известно из постановления городского акимата, которое опубликовано на сайте «Вечерний Алматы».
Список участков, которые подлежат принудительному отчуждению.
Как мы сообщали ранее, в Алматы начали сносить дома жителей, которые проживают по улице Жансугурова. На этом месте планируется построить новую развязку. При этом люди не довольны размером компенсации, которую предоставило государство за их дома и участки.