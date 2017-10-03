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14:38 (мск), источник: Nur.kz

Акимат намерен изъять участки у алматинцев для продления проспекта Абая

Принудительно отчуждение земли начнется в 2019 году.

Власти Алматы намерены продлить улицу Абая, для этого у проживающих на месте строительства жителей будут принудительно изымать земельные участки. Изъятие планируют начать в сентябре 2019 года. За изъятые участки и недвижимое имущество планируется выплата компенсации.

Об этом стало известно из постановления городского акимата, которое опубликовано на сайте «Вечерний Алматы».

Список участков, которые подлежат принудительному отчуждению.

Как мы сообщали ранее, в Алматы начали сносить дома жителей, которые проживают по улице Жансугурова. На этом месте планируется построить новую развязку. При этом люди не довольны размером компенсации, которую предоставило государство за их дома и участки.

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