На Солнце заметили «темное сердце»

Источник: Publika.md

Фигура появилась в ночь на 3 октября, просуществовала несколько часов, а затем «растворилась». Ученые успели зафиксировать это «темное сердце».

Как отмечают в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева, внешний контур фигуры был «нарисован» холодными магнитными петлями, выглядящими более темными, а в центре сердца располагалась яркая горячая активная область.

Ученые уточняют, что размер фигуры около миллиона километров.

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Различного рода фигуры, похожие по форме на птиц, гигантские стрелки, континенты и другие объекты, периодически появляются на Солнце. Происходит это случайно — в результате сложных взаимодействий магнитных полей в его недрах и на поверхности светила.