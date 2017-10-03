Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Запад попал в ловушку, которую готовил для России - Громов
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Правительство внесло поправки в Налоговый кодекс
Крым об иске Украины к России из-за моста: "Неожиданное решение"
12 квартир, 10 участков: прокурор в суде об имуществе Улюкаева
Что известно о Стивене Пэддоке, убившем 59 человек в Лас-Вегасе«Никаких проблем с законом», плохая генетика и присяга «халифу»
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя
53-летняя Моника Беллуччи снимется в фильме ужасов «Некромант»
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
СМИ: Наталья Краско высказалась об интеллекте Собчак
СМИ: жена Аршавина показала условия жизни семьи
54-летний Джонни Депп заметно похорошел после развода (фото)
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото)
СМИ: Волочкова показала истинное лицо без сценического грима
СМИ: жена Аршавина показала условия жизни семьи
Суд вынес приговор автору видео с убийством Героя России
Авербух высказался о смерти фигуристки Белоусовой
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
15:25 (мск), источник: Publika.md

На Солнце заметили «темное сердце»

На поверхности Солнца возникла фигура в виде «сердца» из линий магнитного поля, чей центр был направлен в сторону Земли.

Источник: Publika.md

Фигура появилась в ночь на 3 октября, просуществовала несколько часов, а затем «растворилась». Ученые успели зафиксировать это «темное сердце».

Как отмечают в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева, внешний контур фигуры был «нарисован» холодными магнитными петлями, выглядящими более темными, а в центре сердца располагалась яркая горячая активная область.

Ученые уточняют, что размер фигуры около миллиона километров.

Во время загрузки произошла ошибка.

Различного рода фигуры, похожие по форме на птиц, гигантские стрелки, континенты и другие объекты, периодически появляются на Солнце. Происходит это случайно — в результате сложных взаимодействий магнитных полей в его недрах и на поверхности светила.

Наблюдая за этими явлениями, ученые надеются в итоге понять, как можно предсказать активность Солнца, передает РИА Новости.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Новый посол США в РФ Хантсман вручил Путину верительные грамоты
Нобелевскую премию по физике дали за гравитационные волны
Список имущества Улюкаева рассмешил подсудимого и его адвокатов
В начале ноября россиян ожидают три выходных дня подряд
Михаил Саакашвили попросил политического убежища на Украине
У стрелка из Лас-Вегаса нашли 42 единицы огнестрела
Предателей семьи Анны Франк найдут с помощью методов Big Data
Спорт
Одна отставка за 12 туров. РФПЛ, ты ли это Год назад к 13-му туру уволили пятерых, сейчас — одного Григоряна
Авто
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку Китайская компания Zhejiang Geely Holding Group, которой принадлежит Volvo, взяла под контроль британский Lotus
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя Звезда «Мажора», сыгравшая пациентку реабилитационной клиники для наркозависимых в новом проекте «Первого канала», рассказала «Кино Mail.Ru» о своей роли и любимых сериалах
Недвижимость
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
СМИ узнали о возможных проблемах со связью в Москве из-за "Моей улицы"
Названы сроки достройки проблемного жилья в РФ
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
Леди
В моду вошло уменьшение губ (фото) Откуда взялся тренд и как избавиться от лишних объемов в области рта, рассказывают эксперты
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь