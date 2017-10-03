На Солнце заметили «темное сердце»
На поверхности Солнца возникла фигура в виде «сердца» из линий магнитного поля, чей центр был направлен в сторону Земли.
На поверхности Солнца возникла фигура в виде «сердца» из линий магнитного поля, чей центр был направлен в сторону Земли.
Фигура появилась в ночь на 3 октября, просуществовала несколько часов, а затем «растворилась». Ученые успели зафиксировать это «темное сердце».
Как отмечают в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева, внешний контур фигуры был «нарисован» холодными магнитными петлями, выглядящими более темными, а в центре сердца располагалась яркая горячая активная область.
Ученые уточняют, что размер фигуры около миллиона километров.
Различного рода фигуры, похожие по форме на птиц, гигантские стрелки, континенты и другие объекты, периодически появляются на Солнце. Происходит это случайно — в результате сложных взаимодействий магнитных полей в его недрах и на поверхности светила.
Наблюдая за этими явлениями, ученые надеются в итоге понять, как можно предсказать активность Солнца, передает РИА Новости.