Оплата банковской картой будет доступна во всех автобусах Петербурга до конца октября

«Завершается внедрение системы оплаты проезда банковскими картами и мобильными устройствами на маршрутах “Пассажиравтотранса”. Оборудование для бесконтактной оплаты можно встретить на 111 городских маршрутах», — сказано в сообщении.

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По итогам сентября новой услугой воспользовались 5600 пассажиров. До конца октября оплатить проезд бесконтактным способом можно будет на всех 150 маршрутах предприятия. Пресс-служба «Пассажиравтотранс»

Возможность оплаты банковской картой в автобусах Петербурга появилась в начале июня в рамках подготовки города к Кубку конфедераций. Нововведение появилось на маршрутах № 39 и № 39Э, курсирующих между станцией метро «Московская» и аэропортом «Пулково».

Затем список пополнили маршруты, пролегающие в Центральном, Фрунзенском, Невском, Приморском, Колпинском, Василеостровском и других районах города.

Как уточнили в пресс-службе, оплатить проезд картой с бесконтактной технологией (МИР, MasterCard, VISA) или мобильным устройством с поддержкой SamsungPay, ApplePay, AndroidPay можно с помощью традиционного валидатора на поручне.