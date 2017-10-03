Оплата банковской картой будет доступна во всех автобусах Петербурга до конца октября

«Завершается внедрение системы оплаты проезда банковскими картами и мобильными устройствами на маршрутах “Пассажиравтотранса”. Оборудование для бесконтактной оплаты можно встретить на 111 городских маршрутах», — сказано в сообщении.
По итогам сентября новой услугой воспользовались 5600 пассажиров. До конца октября оплатить проезд бесконтактным способом можно будет на всех 150 маршрутах предприятия.
Возможность оплаты банковской картой в автобусах Петербурга появилась в начале июня в рамках подготовки города к Кубку конфедераций. Нововведение появилось на маршрутах № 39 и № 39Э, курсирующих между станцией метро «Московская» и аэропортом «Пулково».
Затем список пополнили маршруты, пролегающие в Центральном, Фрунзенском, Невском, Приморском, Колпинском, Василеостровском и других районах города.
Для удобства пассажиров модернизированный валидатор расположен на поручне при входе во вторую дверь автобуса и отмечен стикером. Проект реализуют «Пассажиравтотранс» и «Газпромбанк».