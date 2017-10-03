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13:42 (мск), источник: ТАСС

Оплата банковской картой будет доступна во всех автобусах Петербурга до конца октября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Оплата банковской картой будет доступна на всех 150 автобусных маршрутах Санкт-Петербурга до конца октября. Об этом во вторник сообщила пресс-служба «Пассажиравтотранс».

«Завершается внедрение системы оплаты проезда банковскими картами и мобильными устройствами на маршрутах “Пассажиравтотранса”. Оборудование для бесконтактной оплаты можно встретить на 111 городских маршрутах», — сказано в сообщении.

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По итогам сентября новой услугой воспользовались 5600 пассажиров. До конца октября оплатить проезд бесконтактным способом можно будет на всех 150 маршрутах предприятия.
Пресс-служба «Пассажиравтотранс»

Возможность оплаты банковской картой в автобусах Петербурга появилась в начале июня в рамках подготовки города к Кубку конфедераций. Нововведение появилось на маршрутах № 39 и № 39Э, курсирующих между станцией метро «Московская» и аэропортом «Пулково».

Затем список пополнили маршруты, пролегающие в Центральном, Фрунзенском, Невском, Приморском, Колпинском, Василеостровском и других районах города.

Как уточнили в пресс-службе, оплатить проезд картой с бесконтактной технологией (МИР, MasterCard, VISA) или мобильным устройством с поддержкой SamsungPay, ApplePay, AndroidPay можно с помощью традиционного валидатора на поручне.

Для удобства пассажиров модернизированный валидатор расположен на поручне при входе во вторую дверь автобуса и отмечен стикером. Проект реализуют «Пассажиравтотранс» и «Газпромбанк».

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