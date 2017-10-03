Председатель СО РАН пообещал консолидацию сибирских ученых

Во вторник избранный председатель Сибирского отделения РАН поделился своими планами с журналистами. Научный руководитель новосибирского института катализа СО РАН Валентин Пармон считает, что региональные научные центры ждут большие перемены.

— Новое руководство Академии наук намного более сильно, чем раньше, ориентировано на регионы. Президент Академии наук (Александр Сергеев, директор Института прикладной физики РАН, — прим. Sibnovosti.ru) представитель Нижнего Новгорода. Как мы смеемся, в 1612 году Минин пришел на помощь к князю Пожарскому и восстановил единство России, то же самое мы ожидаем от нынешнего Президента РАН, — сообщил господин Пармон.

Хорошим знаком для сибирских ученых новый глава СО РАН считает и то, что в Президиум РАН вошли сразу 8 представителей Сибирского отделения, чего никогда раньше не было.

— Нам надо консолидировать научную жизнь в Сибирском отделении. Мы не являемся приспешниками ФАНО (Федерального агентства научных организаций, прим. Sibnovosti.ru), — обозначил одну из своих приоритетных задач Валентин Пармон, имея ввиду серьезный раскол в академической среде, которой усугубился в преддверии выборов нового руководства.

Академик подчеркнул, что курс на конфронтацию с ФАНО, который проводило прежнее руководство сибирской науки, остался в прошлом. Однако, необходимо добиваться большей самостоятельности и независимости региональных научных центров. И если в Красноярске или Томске это сделать проще — там научные центры являются одним юридическим лицом, то в Новосибирске ситуация более сложная. На территории Академгородка сейчас фактически четыре хозяина: часть земель и собственности принадлежит СО РАН, институты и земли под ними перешли в подведомственность ФАНО, комплекс Новосибирского госуниверситета относится к Министерству образования и науки РФ, много зданий, включая Технопарк, принадлежат региональному правительству.

— Задача — объединить всех четырех собственников в общую команду, чтобы сделать стратегию развития Академгородка, — считает Валентин Пармон. По его мнению, это можно сделать, опираясь на федеральный закон о научно-технологических долинах, принятый Госдумой летом этого года.

Между тем, взгляды на развитие Академгородка, высказанные новым председателем СО РАН, могут понравится далеко не всем его жителям, многие из которых являются убежденными противниками нового строительства на этой территории. Именно благодаря общественникам в 2014 году Академгородок получил статус объекта культурного наследия регионального значения, что накладывает серьезные ограничения на строительную и хозяйственную деятельность на его территории. Между тем, Валентин Пармон высказался за возведение многоэтажной гостиницы и конгресс-центра, причем для размещения последнего он не исключает вырубки зеленого массива между гостиницей «Золотая долина» и новым корпусом НГУ. По словам академика, появление этих объектов «вопиюще необходимо».