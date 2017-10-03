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13:53 (мск), источник: dostup1.ru

Мокрый снег продолжит идти на Южном Урале еще сутки

МЧС предупреждает об авариях и готовится помогать пострадавшим. А уже в пятницу ожидается плюс 11.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 88% 773 мм рт. ст. 2 м/с

Осадки в виде снега и мокрого снега в Челябинской области будут продолжаться еще около суток, до утра четверга, 5 октября, в этой связи МЧС распространило спецпредупреждение, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«По данным Челябинского Гидрометцентра, 4 октября ночью и днем в большинстве районов пройдут осадки в виде снега, мокрого снега — небольшие, местами умеренные. В отдельных районах возможно отложение мокрого снега на провода, слабый гололед, на отдельных участках дорог — гололедица», — говорится в сообщении спасательного ведомства.

Челябинск встал в 10-балльных пробках из-за снега и ДТП
Осторожней на поворотах: дороги Челябинска продолжает заметать.

В этой связи МЧСники прогнозируют 4 октября повышение вероятности возникновения чрезвычайных ситуация, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, а также увеличение количества ДТП и заторов на дорогах.

Добавим прогноз на пятницу, 6 октября, обещает южноуральцам повышение температуры воздуха до плюс 11 градусов.

Телефон спасательных служб — 101 (с мобильного), 01 (со стационарного телефона).

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