Почему детей в Кременкульской школе вывели раздетыми на мороз?
Нештатная ситуация произошла сегодня утром в Кременкульской школе Сосновского района, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Нештатная ситуация произошла сегодня утром в Кременкульской школе Сосновского района, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Около восьми утра в учебном заведении сработала пожарная сигнализация. Педагоги срочно эвакуировали детей из здания. Уроки в это время еще не начались и всех, кто успел зайти в классы, учителя вывели на улицу. Несколько человек оказались на морозе раздетыми, что вызвало возмущение некоторых родителей. Одна мама рассказала об этом в Facebook.
«Сегодня утром устроили пожарные учения: включили сирену и выгнали все классы на улицу. Причем детям не дали даже одеться, половина нашего 1Б класса стояла в платьишках, рубашках и сандаликах, без курток, без шапок. С утра в Кременкуле было минус 5, детей засыпало снегом. Когда я подошла разобраться в чем дело, увидела, что учителя были в пальто и шапках, прохаживались вальяжно среди детей и сверяли
Произошел сбой автоматической пожарной сигнализации, объясняет директор школы Лилия Харисова. Ни о каких учениях речи не идет, подчеркивает она. Кстати, последняя плановая тренировка по пожарной безопасности проводилась в школе на прошлой неделе и в нештатной ситуации педагоги действовали по инструкции — без промедления вывели детей из здания.
«Это было в 7:45, то есть занятия еще не начались. Часть детей шла к школе. Часть успела раздеться.
Лилия Харисова предположила, что сбой в сигнализации мог произойти
«При эвакуациях, которые проводятся согласно годового плана в любое время года, участники учебного процесса в этот момент не одеваются. Но должно быть предусмотрено отдельное помещение, то есть они заранее должны знать, куда эвакуировать детишек. В принципе, они сработали правильно, быстро. Без паники», — прокомментировала сотрудник
После незапланированной тревоги администрация школы связалась с поставщиками пожарной сигнализации, которые должны проверить ее работу.