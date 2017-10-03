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13:56 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Почему детей в Кременкульской школе вывели раздетыми на мороз?

Нештатная ситуация произошла сегодня утром в Кременкульской школе Сосновского района, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Около восьми утра в учебном заведении сработала пожарная сигнализация. Педагоги срочно эвакуировали детей из здания. Уроки в это время еще не начались и всех, кто успел зайти в классы, учителя вывели на улицу. Несколько человек оказались на морозе раздетыми, что вызвало возмущение некоторых родителей. Одна мама рассказала об этом в Facebook.

«Сегодня утром устроили пожарные учения: включили сирену и выгнали все классы на улицу. Причем детям не дали даже одеться, половина нашего 1Б класса стояла в платьишках, рубашках и сандаликах, без курток, без шапок. С утра в Кременкуле было минус 5, детей засыпало снегом. Когда я подошла разобраться в чем дело, увидела, что учителя были в пальто и шапках, прохаживались вальяжно среди детей и сверяли какие-то списки. На мой вопрос: «Вы чего творите? Почему не одели детей?» они равнодушно ответили: «Это не мы, а пожарные», — написала Светлана Бацан.

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Произошел сбой автоматической пожарной сигнализации, объясняет директор школы Лилия Харисова. Ни о каких учениях речи не идет, подчеркивает она. Кстати, последняя плановая тренировка по пожарной безопасности проводилась в школе на прошлой неделе и в нештатной ситуации педагоги действовали по инструкции — без промедления вывели детей из здания.

«Это было в 7:45, то есть занятия еще не начались. Часть детей шла к школе. Часть успела раздеться. Кто-то уже зашел в класс. По плану эвакуации все эвакуировались до клуба, там метров 50, и сразу же обратно. Весь этот процесс занял не более 5 минут. Детей раздетых было не более 4−5 человек и учителя, которые не успели одеться, тоже раздетые выходили. Никто детей на морозе не держал. Это было очень оперативно, еще раз говорю, не запланировано. Вы понимаете, что мы должны оперативно реагировать в случае какой-то такой ситуации», — рассказала директор школы.

Лилия Харисова предположила, что сбой в сигнализации мог произойти из-за снегопада. В МЧС подтвердили, что сотрудники школы, услышав сигнал тревоги, действовали правильно.

«При эвакуациях, которые проводятся согласно годового плана в любое время года, участники учебного процесса в этот момент не одеваются. Но должно быть предусмотрено отдельное помещение, то есть они заранее должны знать, куда эвакуировать детишек. В принципе, они сработали правильно, быстро. Без паники», — прокомментировала сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области Юлия Лыкова.

После незапланированной тревоги администрация школы связалась с поставщиками пожарной сигнализации, которые должны проверить ее работу.

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