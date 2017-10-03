В Самаре еще две школы закрыли на карантин по менингиту
В Самаре еще два учебных заведения закрыли на карантин в связи с заболеваемостью менингитом: школы № 103 и № 123.
В Самаре еще два учебных заведения закрыли на карантин в связи с заболеваемостью менингитом: школы № 103 и № 123.
На сегодня, по данным департамента образования, в общеобразовательных учреждениях города заболело 75 школьников.
В самарской городской больнице № 5 сейчас находится 140 детей со всей области с подозрением на менингит или с уже подтвержденным заболеванием. Об этом сообщил главный врач медицинского учреждения Сергей Китайчик.
«Надеемся, что роста заболеваемости не будет и через неделю эпидобстановка стабилизируется, — отметил он. — Все дети, которые покидают стационар, еще как минимум две недели будут находиться под наблюдением врачей-педиатров».
Напомним,
Школа № 7 уже работает в штатном режиме со 2 октября, в школе № 149 приступят к занятиям с 4 октября.
Также есть информация, что на карантин закрыли группу в одном из корпусов детсада № 1, тоже расположенного в Крутых Ключах. Об этом пишут в соцсетях родители.