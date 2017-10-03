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13:48 (мск), источник: Volga News

В Самаре еще две школы закрыли на карантин по менингиту

В Самаре еще два учебных заведения закрыли на карантин в связи с заболеваемостью менингитом: школы № 103 и № 123.

Источник: Reuters

На сегодня, по данным департамента образования, в общеобразовательных учреждениях города заболело 75 школьников.

В самарской городской больнице № 5 сейчас находится 140 детей со всей области с подозрением на менингит или с уже подтвержденным заболеванием. Об этом сообщил главный врач медицинского учреждения Сергей Китайчик.

«Надеемся, что роста заболеваемости не будет и через неделю эпидобстановка стабилизируется, — отметил он. — Все дети, которые покидают стационар, еще как минимум две недели будут находиться под наблюдением врачей-педиатров».

Напомним, из-за вспышки серозного менингита были переведены на дистанционное обучение учащиеся школы № 7 в Крутых Ключах и ученики с 1−9 классов школы № 149, также не учатся начальные классы в школе № 178.

Школа № 7 уже работает в штатном режиме со 2 октября, в школе № 149 приступят к занятиям с 4 октября.

Также есть информация, что на карантин закрыли группу в одном из корпусов детсада № 1, тоже расположенного в Крутых Ключах. Об этом пишут в соцсетях родители.

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