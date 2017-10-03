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17:52 (мск), источник: НТА-Приволжье

Самую длинную в России набережную планируется построить в Нижнем Новгороде

Как сообщила в ходе пресс-конференции глава города Елизавета Солонченко, длина набережной будет составлять 32 км.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, планируется благоустроить Нижневолжскую набережную на всем протяжении, создав тем самым единую рекреационную зону длиной 32 км. и это будет самая длинная набережная в России. Стоимость работ может составить порядка 800 млн. рублей.

Данная идея разрабатывается с целью создать для горожан популярное место для прогулок, где смогут отдохнуть как молодежь, так и пенсионеры или семьи с детьми. Точной даты реализации проекта пока нет.

Как сообщалось ранее, амфитеатр и фонтан планируется построить на восстановленной Нижне-Волжской набережной Нижнего Новгорода в 2018 году.

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